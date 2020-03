Cristina Chiabotto | L’ex Miss Italia dalla parte del Governo, l’appello su Instagram

Cristina Chiabotto invita i propri followers di Instagram al rispetto delle disposizioni di Governo. Miss Italia 2004 sollecita il senso di responsabilità degli affezionati.

“Insieme siamo più forti”, ormai gli italiani si aggrappano a questa consapevolezza scandita ripetutamente come un mantra salvifico da chiunque. L’Italia sta combattendo l’emergenza Coronavirus, tra i Paesi più colpiti a livello di contagi, seconda solo alla Cina per gravità di situazione anche se la Spagna incalza con un ritmo frenetico di contaminazioni. Arginare il contagio da COVID-19 non sarà facile, ma insieme – appunto – siamo più forti: alla preziosa collaborazione di medici ed infermieri che sono al lavoro per trovare una soluzione in tempi relativamente brevi, va aggiunta necessariamente la rigidità nel rispettare le regole da parte dei cittadini.

Tutti i residenti in Italia, fino a nuovo ordine, devono limitare gli spostamenti all’essenziale: precetto che è stato sintetizzato con l’hashtag #iorestoacasa, seguito anche da un decreto governativo che sintetizzasse – sotto forma di legge – questa necessità. Sempre più persone stanno rispettando tale norma, che in caso di trasgressione prevede pene aspre: dall’ammenda monetaria alla reclusione per attentato alla salute pubblica. C’è bisogno del contributo dell’intera comunità.

Coronavirus, Cristina Chiabotto: “Insieme possiamo sconfiggerlo, state a casa!”

Spostarsi solamente per ragioni di salute o estrema necessità, come ad esempio per fare la spesa, presentando sempre il modello di autocertificazione che giustifichi la presenza in strada durante un periodo di auto-quarantena con pandemia in corso. Attenersi alle disposizioni non è semplicissimo, ma opportuno: purtroppo il messaggio è stato travisato o ignorato da molti inizialmente, tuttavia nei giorni scorsi le denunce ai controlli hanno subìto un sensibile calo.

Il ritrovato senso civico e di responsabilità si deve, forse, anche agli appelli reiterati dei vip italiani – personalità del sociale, dello sport e dello spettacolo – che hanno invitato i propri fan a rispettare le disposizioni di Governo. Cristina Chiabotto non poteva, in tal senso, far mancare il proprio apporto: Miss Italia 2004, infatti, attraverso il proprio account Instagram ha lanciato un messaggio importante.

“Oggi modalità orecchie belle aperte e ascoltatemi bene… RESTIAMO A CASA (per chi può)!!! Continuiamo a donare e #insiemesiamopiùforti“, sottolinea l’ex conduttrice de Le Iene postando uno scatto con un sorriso rassicurante. La showgirl e imprenditrice è nota per avere un certo seguito, dentro e fuori i social network, pubblico che le è rimasto fedele sin dagli esordi nell’etere radiotelevisivo italiano. Le sue raccomandazioni non saranno ignorate, nemmeno stavolta.

