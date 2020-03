Scopri 20 diversi modi per utilizzare il pomodoro in cucina, ricette a base di varietà di ogni genere e che vanno dal crudo alle cotture più lunghe.

La semplicità incontra la versatilità in un ingrediente simbolo della cucina italiana: il pomodoro.

Lo mettiamo nella pasta, sulla pizza ma anche con carne e pesce. Pensiamo dunque di conoscerlo veramente tutti i segreti del rosso pomodoro? Forse non lo abbiamo ancora messo a fuoco a dovere.

Oggi esploriamo allora alcune delle ricette più gustose che dal pomodoro possono trarre origine o arricchirsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Uova | 20 ricette rapide, economiche e genuine con le uova

20 ricette con il pomodoro

Antipasti, finger food, primi piatti, sformati, contorni… Non c’è pietanza che non si possa giovare del pomodoro.

Anche CheDonna.it negli anni ve ne ha proposte molte: oggi ne abbiamo selezionate per voi 20, le più golose, quelle che più vi hanno saputo conquistare.

Ripercorriamole insieme e, soprattutto, ricuciniamole insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pasta sfoglia | 20 e più ricette con l’impasto salato più goloso di sempre

1 – Panzerotti pugliesi con pomodoro e mozzarella

Iniziamo da un vero e proprio classico della cucina italiana, un piatto che può essere vincente in un buffet così come per un pranzo al volo (clicca qui per consultare la ricetta)

2 – Patate farcite con pomodoro e mozzarella

Una semplice patata può diventare meravigliosa con un po’ di mozzarella e un coloratissimo tocco di pomodoro (clicca qui per consultare la ricetta)

3 – Melanzane mozzarella e pomodoro al forni

La melanzana viene condita come una vera e propria parmigiana e poi cotta al forno per un plus di gusto a dir poco notevole (clicca qui per consultare la ricetta)

4 – Cestini di pomodoro con tonno e avocado

Se pensate che il classico tonno e pomodoro sia oramai un po’ troppo visto e rivisto ecco con con l’aggiunta smart dell’avocado e una presentazione originale tutto assume un nuovo fascino (clicca qui per consultare la ricetta)

5 – Pappa al pomodoro

Ecco che subito viene in mente la Toscana, un buon bicchiere di vino e un vero e proprio momento di coccola con uno dei piatti più celebri della regione (clicca qui per consultare la ricetta)

6 – Sorrisi al forno ripieni di formaggio e pomodoro

Adattamento casalingo dei ben noti sofficini, questa pasta croccante e gustosa con un cuore morbido di pomodoro e formaggio sarà una delizia light perché cotta al forno (clicca qui per consultare la ricetta)

7 – Gnocchi di ricotta con sugo al pomodoro

Un altro classico son senza dubbio gli gnocchi col sugo che possiamo però rinnovare sostituendo il classico impasto di patate con uno a base di ricotta (clicca qui per consultare la ricetta)

8 – Conserva di pomodoro fatta in casa

Se si parla di fai da te in cucina la passata di pomodoro è veramente una base storica, non facilissima ma di grande soddisfazione (clicca qui per consultare la ricetta)

9 – Crespelle con branzino e pomodoro

Una ricetta base di pesce, sfiziosa e un po’ insolita. che potrete sfruttare anche per una cena in cui fare colpo (clicca qui per consultare la ricetta)

10 – Tagliatelle al rosmarino con sugo al pomodoro e polpettine di carne

Il piatto icona di Lilli e il Vagabondo può finire sulla vostra tavola grazie a una preparazione semplice e veloce. In questo caso arricchiremo il tutto con un aroma speciale, quello del rosmarino (clicca qui per consultare la ricetta)

PER LEGGERE LE ALTRE RICETTE CLICCA SU “SUCCESSIVO”