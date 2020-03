Coronavirus, Emanuele Renzi muore a soli 34 anni. Il padre, al Corriere della Sera: “era sanissimo, sportivo e non fumava”.

Emanuele Renzi è morto a soli 34 anni per il coronavirus. A raccontare la sua storia, ai microfoni del Corriere della Sera, è il padre. Emanuele è morto tra sabato e domenica al Policlinico di Tor Vergata ed è il più giovane ad aver perso la vita nel Lazio per il coronavirus.

Coronavirus, la storia di Emanuele Renzi morto a soli 34 anni: “sano, sportivo e non fumatore”

“Stava bene! Nessuna malattia! Mio figlio aveva un fisico integro, perfetto. Da sportivo. Era sanissimo, non fumatore… Adesso la posso salutare?”: sono queste le parole del padre di Emanuele Renzi al Corriere della Sera.

Emanuele, ex studente d’ingegneria, era papà di un bambino di sei anni. Emanuele si è spento nella notte tra il 21 e il 22 marzo. Era stato ricoverato presso il Policlinicco di Tor Vergata per una grave crisi respiratoria ed è la più giovane vittima del Lazio. Il corpo di Emanuele sarà sottoposto all’autopsia. Prima di lui, in Puglia, era morto Maurizio a soli 38 anni.

Come fa sapere Sky Tg24, l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, dopo le prime indagini sul decesso di Emanuele, ha comunicato che lavorava in un call center ed era stato a Barcellona dal 6 all’8 marzo. Il 9 marzo era stato il suo ultimo giorno di lavoro.

“Ha mostrato i primi sintomi di febbre il giorno 11 e il 16 è stato trasferito, su indicazione del suo medico, in ambulanza e ricoverato al Policlinico di Tor Vergata dove entrava in terapia intensiva”, fa sapere l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

La città di Cave di cui era originario Emanuele, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook:

“Apprendiamo, con profondo dolore, della notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino Emanuele, residente a Roma, colpito dal Covid 19.

A nome di tutta la Città di Cave, siamo vicini ai familiari a cui si esprime sentito cordoglio. Il Sindaco e l’ Amministrazione comunale”.

Il coronavirus continua a far paura in Italia e per cercare di contenere il numero dei contagio, il Governo ha emanato nuove misure restrittive.