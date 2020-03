Involtini di pancetta con verdure è antipasto insolito ma gustoso, che si prepara facilmente e con ingredienti semplici, scopriamo quali.

Gli involtini con pancetta e verdure è un antipasto sfizioso perfetto da gustare in compagnia, si prepara facilmente e con ingredienti semplici.

Gli ingredienti necessari per la realizzazione di questo piatto sono: la pancetta, i peperoni, la scamorza, i pomodori, il pepe e le zucchine. In alternativa alla scamorza, potete farcire gli involtini con la provola, con del formaggio che si possa arrotolare, se preferite, vanno bene anche le sottilette.

Si presta sia come antipasto sfizioso che come secondo piatto, perchè un piatto completo, da accompagnare magari con del formaggio fresco o stagionato, oppure con un piatto di insalata.

Involtini di pancetta con verdure

Gli involtini di pancetta con le verdure è un piatto perfetto da servire ad una cena tra amici, perchè richiede pochissimo tempo per la preparazione. Una ricetta che piacerà a tutti, con un cuore filante e gustoso. Si possono preparare in anticipo e li lasciate in frigo, fino a quando non li cuocete in forno.

Vediamo come realizzare questa ricetta seguendo tutti gli step e quali ingredienti occorreranno.

Ingredienti per 6 involtini

18 fettine di pancetta

100 g di scamorza

10 pomodorini

2 peperoni

1 zucchina

pan grattato q.b.

pepe

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare i pomodori e li tagliate in 4 parti, poi lavate e mondate le zucchine e le affettate e stessa cosa per il peperone, infine tagliate la scamorza a fettine.

Su una leccarda da forno, stendete la carta forno, poi adagiate due fettine di pancetta, la zucchina, la scamorza, il peperone, il pomodoro, la scamorza e di nuovo la pancetta.

Arrotolate delicatamente, procedete con le restanti fettine di pancetta, chiudete tutti gli involtini con uno stecchino di legno, distribuite su tutti gli involtini un pò di pan grattato.

Trasferite la leccarda in forno e lasciate cuocere a 180 ° per pochi minuti, il tempo che si scioglie la scamorza e si ammorbidiscono le verdure.

Sfornate e servite subito, gustatele ancora calde al massimo tiepide.