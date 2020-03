Marica Pellegrinelli | Dopo Eros lascia anche Charley Vezza: i motivi

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza hanno messo fine alla loro relazione. Dopo qualche settimana di maretta pare che la loro storia sia giunta al capolinea. Nel frattempo invece Eros ritrova l’amore.

Si sono frequentati per qualche mese l’ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditori Charley Vezza, con il quale Marica aveva addirittura scelto di andare a convivere a tempo di record.

Mentre a Natale circolavano voci (infondate) sulla presunta nuova gravidanza della modella, già a San Valentino i fotografi si rendevano già conto che qualcosa non funzionava a dovere nel rapporto di coppia.

Alla fine è arrivata, molto di recente, la notizia in merito alla definitiva rottura tra Charley e Marica, che per ora sembra intenzionata a dedicarsi soltanto alla famiglia mentre Eros pare invece sulla strada giusta per tornare ad essere felice in amore.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza: storia brevissima

Quando Marica ha lasciato Eros Ramazzotti aveva alle spalle una relazione durata ben dieci anni, cinque dei quali passati da marito e moglie. Tranquilla, estremamente riservata e molto legata alla sua famiglia, Marica sembrava portata per le relazioni stabili e durature, quindi molti credevano che le cose sarebbero andate in questo modo anche tra lei e Charley.

Purtroppo è estremamente difficile che una persona riesca a passare da una relazione seria all’altra, soprattutto quando la prima è stata così ingombrante: gli strascichi sono perfettamente naturali.

La storia con Charley Vezza, che sui giornali già viene bollata come “una storia non d’amore” era quindi partita benissimo ma si è esaurita molto rapidamente: un classico fuoco di paglia.

Tra gli amici della coppia si era diffusa la consapevolezza che tra i due ci fossero dei contrasti, confermati poi ufficialmente dal fatto che Marica e Charley avevano passato San Valentino separati.

Lui si era recato nella tenuta di famiglia in Piemonte, mentre lei aveva trascorso la serata a Milano insieme a Carlo Cracco e alla moglie Rosa che, forse per addolcire un po’ il suo San Valentino solitario, le avevano regalato una scatola di meravigliosi macaroons.

Ulteriore conferma, non mediata da alcun fotografo, è arrivata successivamente attraverso i social: come qualsiasi altra coppia di ex fidanzati, Marica Pellegrinelli e Charley Vezza hanno smesso di mettere “like” alle fotografie dell’altro su Instagram. Un segno inequivocabile che ormai la rottura è definitiva.

Il rapporto di Marica con i social: “So Boring”

Tra l’altro, c’è da dire che la povera Marica ce l’ha messa tutta, ma non è affatto un tipo da social.

Nelle scorse ore è infatti tornata a utilizzare le stories, tentando di partecipare a un “gioco” molto popolare tra le varie celebrities del web, ovvero “Fammi una domanda”.

Marica aveva aperto le domande da parte dei follower probabilmente per passare un po’ più facilmente il tempo della quarantena, ma si è immediatamente resa conto che la faccenda l’annoiava a morte: “So boring” (Che noia!) ha commentato la modella chiudendo immediatamente il gioco.

Probabilmente gran parte delle domande che i follower le avevano rivolto riguardavano la fine della storia con Charley oppure i rapporti con il suo ex marito. L’unica a cui Marica ha avuto voglia di rispondere è stata: “è più importante il lavoro o la famiglia?”. Marica ha scritto: “Sono importanti entrambi, penso che sia una questione di momenti. C’è un momento importante per la carriera e uno per la famiglia”.

A proposito della famiglia, una delle ultime foto pubblicate dalla modella sul proprio profilo Instagram è quella che ritrae due mani teneramente intrecciate: la sua e quella del figlio Gabrio Tullio, che ha da poco compiuto 5 anni.

Nel frattempo Eros (forse) ritrova l’amore

Mentre si rincorrono le voci su un’ormai certa separazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, arriva anche l’indiscrezione in merito alla nuova storia d’amore di Eros Ramazzotti, che da qualche tempo frequenterebbe una giovane giornalista, almeno secondo le indiscrezioni pubblicate su Dagospia.

C’è da precisare che il cantante romano ha già smentito tutti i suoi flirt, almeno quelli che gli avevano attribuito alla fine dell’anno scorso varie testate giornalistiche. Eros si era anche infuriato contro la cronaca rosa, che stava ficcando un po’ troppo il naso nei suoi affari privati, per giunta diffondendo fake news.

