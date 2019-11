Carolina Stramare fidanzata con Eros Ramazzotti? L’indiscrezione – Video

Carolina Stramare, Miss Italia, ha lasciato il suo ex per Eros Ramazzotti? L’indiscrezione che fa sorgere i dubbi. Tutto in un video

Carolina Stramare, la nuova Miss Italia, ha da poco lasciato il suo ex ragazzo Alessio Falsone. Quando la sua storia d’amore, durata appena otto mesi, è giunta al capolinea ha affermato: “I sentimenti possono cambiare”. Tuttavia secondo i più informati dietro ci sarebbe Eros Ramazzotti.

Infatti sembrerebbe che Carolina abbia ricevuto dei complimenti da parte del cantante per il titolo di più bella di Italia. Inoltre lui l’ha invitata ad un suo concerto dopo aver scoperto che Miss Italia sulla caviglia destra ha un tatuaggio di una frase tratta da un successo di Eros. Sarà vera questa indiscrezione? Non ci resta che aspettare per scoprilo.

Leggi anche

>>> Miss Italia 2019, primi sospetti su Carolina Stramare

>>> Valentina Dallari: “sono stata truffata”. Replica all’organizzatorre della serata saltata

>>> Musica in lutto, è morto Fred Bongusto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI