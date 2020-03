Festa del papà | 5 regali last minute da fare in casa -VIDEO

Festa del papà | 5 regali last minute da fare in casa...

Oggi è la festa del papà, ma costretti in casa dalla quarantena, non sarà possibile recarsi in qualche negozio per acquistare un dono. Ecco 5 regali fai da te da far fare in casa ai vostri bambini.

La festa del papà è arrivata e presi dal momento storico a causa del Coronavirus vi è sfuggito di mente? Niente paura, ecco 5 regali last minute che i bambini potranno realizzare in casa, utilizzando materiali semplici e di riciclo. Una sorpresa che i papà gradiranno di certo e che terrà impegnati i più piccoli per gran parte della giornata.

Scopriamo come realizzare dei graziosi oggetti per i papà e dei bigliettini davvero originali che potranno ovviamente essere personalizzati ed adattati anche al materiale disponibile in casa.

5 regali last minute da fare in casa per la festa del Papà | i video tutorials

I papà sono importanti, anche quelli che non ci sono più. Sono parte fondante delle nostre famiglie, sono coloro che si impegnano ogni giorno per assicurare il necessario ai propri figli e sono anche coloro che donano sicurezza e amore. Non meritano allora un bellissimo regalo per la festa del papà? Ecco per tutti i bambini, 5 regali da fare in casa. Un dono che commuoverà di certo tutti i papà che lo riceveranno.

Il trofeo

Un meraviglioso ed originale trofeo per il papà migliore del mondo, realizzato riciclando una bottiglia di plastica e che si potrà decorare con tutto ciò si abbia a disposizione in casa. Lasciar circolare la fantasia dei bambini sarà la soluzione migliore.

Il biglietto con la cravatta

La cravatta è l’icona internazionale della festa del papà, ecco come renderla protagonista nella realizzazione di un biglietto molto originale e semplice da fare. Un messaggio personale per tutti i papà che i bambini potranno inviare in modo unico.

Il biglietto a portafoglio

Un’altro biglietto molto originale a forma di portafogli. Un dono che il papà custodirà gelosamente perché contiene il tesoro più prezioso del mondo, l’amore dei propri figli. Sarà semplice e divertente realizzarlo e basterà del cartoncino o dei fogli di carta e dei colori.

Porta cellulare con i lego

Per i più grandicelli sarà divertente e anche impegnativo creare un originalissimo supporto per il cellulare di papà. Non sarà un gran dolo, sacrificare qualche mattoncino lego o altre costruzioni per fare un regalo al padre.

Il porta foto

Un bellissimo porta foto a forma di macchina fotografica in cui inserire un’immagine di padre e figli. Un dono che senza dubbio apprezzeranno tutti i papà che custodiranno gelosamente.

Il fai da te ed il riciclo creativo sono ormai delle forme d’arte a disposizione di tutti. Basterà l’amore a rendere unico ogni dono fai da te per la festa del papà.

