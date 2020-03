Bomboniere fai da te per Prima Comunione con il quilling -VIDEO

Delle graziose bomboniere fai da te perfette per la Prima Comunione o per un battesimo realizzate con la tecnica del quilling.

La stagione delle cerimonie sta per iniziare e per tutti coloro vivranno la Prima Comunione del proprio figlio o della propria figlia, ecco delle graziosissime bomboniere fai da te realizzate con la tecnica del quilling. Delle scatoline porta confetti, perfette anche per un battesimo.

Scopriamo come realizzare queste bellissime ed originali bomboniere con la tecnica del quilling, un forma d’arte molto amata, che consiste nell’arrotolare delle striscioline di carta su se stesse assemblando poi i vari rotolini in modo artistico.

Come realizzare le bomboniere fai da te per la prima comunione con la tecnica del quilling

Per realizzare le bomboniere fai da te per la Prima comunione, avrete bisogno di:

fustella per scatolina

cartoncino

forbici

fustellatrice (se disponibile)

bulino

righello

colla

centrino in carta colorato

carta per quilling

bastoncino in legno o strumento per il quilling

Per realizzare delle scatoline porta confetti perfette per una prima comunione o per un battesimo dovrete per prima cosa realizzare le scatoline, seguendo il modello messo a diposizione. Una volta realizzata la scatolina si dovrà decorare. La prima decorazione sarà un piccolo centrino di carta applicato sulla parte superiore.

Poi si dovranno realizzare i fiori da applicare, seguendo tutte le indicazioni del video tutorial con la tecnica del quilling. Assieme ai fiorellini si realizzeranno anche delle foglioline. Dopo aver applicato fiori e foglie, si arricchire la decorazione con un piccolo fiocco in stoffa.

All’interno della scatolina si potranno mettere i 5 confetti avvolti in un veletto di tulle. La scatolina potrà essere realizzata in vari colori, adatti ai maschietti e alle femminucce. Non vi resta che seguire il video tutorial!

(Fonte: Vivi con Letizia)

