Coronavirus | Ryanair sospende i voli con l’Italia fino ad Aprile

La compagnia aerea Ryanair ha deciso di sospendere tutti i voli da e per l’Italia. La decisione è stata presa per attenersi alle misure di prevenzione da adottare in vista dell’epidemia da Coronavirus

Legittima la decisione presa da Ryanair di sospendere tutte le partenze e gli arrivi aerei in Italia. Questa scelta, adottata proprio per attenersi alle misure di contenimento del Coronavirus, impartite dalle autorità competenti attraverso un apposito decreto, come ha comunicato l’Ansa, resteranno in vigore fino al 9 Aprile 2020.

Sebbene questa possa sembrare una restrizione difficile da digerire, soprattutto per tutti coloro che avevano già programmato dei viaggi in questo periodo, la scelta della sospensione dei voli risulta essere perfettamente in linea con il decreto “Io resto a casa”, emanato in vista dell’epidemia di Coronavirus e la cui ufficialità è stata resa nota dal discorso di Conte, pronunciato proprio ieri sera.

Attenersi a quelli che sono i protocolli di sicurezza, sembra essere la decisione più saggia da adottare in questo periodo per far fronte ad un’emergenza, che se affrontata con l’atteggiamento giusto, può risolversi in un tempo relativamente più ridotto.

Gina D’Antonio