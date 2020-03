Live Non è la d’Urso | Malgioglio contro Morgan: “Fai pace col cervello!”

Live Non è la d’Urso | Malgioglio contro Morgan: “Fai pace col...

Live Non è la d’Urso | Cristiano Malgioglio si è scagliato contro Morgan nel programma di Barbara d’Urso

Cristiano Malgioglio ha scelto di sottoporsi alle terribili cinque sfere di Live Non è la d’Urso.

Durante questo momento, la bella conduttrice partenopea ha mostrato al suo ospite alcune clip riguardanti il Festival di Sanremo, in cui Cristiano in maniera calorosa smentiva tutti coloro che dipingevano Morgan come un genio.

“No, lui non lo è. Sarà un bravo pianista, ma i geni sono altri!” esordì il cantante. Morgan ha replicato, chiarendo che non si è mai definito un genio ma che il suo collega è un ignorante. L’interprete di Mi sono innamorato di tuo marito ha prontamente replicato a sua volta negli studi di canale 5.

“Io mi sono limitato ad esprimere la mia opinione senza offenderlo” ha esordito Cristiano Malgioglio contro Morgan a Live Non è la d’Urso. “Lui invece mi ha dato dell’ignorante. Io e lui siamo esperti di due tipi di musica completamente diversi, io conosco un repertorio lui un altro. Sarà un bravo pianista, ma non è un genio” ha concluso l’ospite di Barbara d’Urso.

Leggi anche:

Domenica Live | Sylvie Lubamba: “Pietro Delle Piane mi ha picchiata”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Cristiano Malgioglio provoca Morgan a Live Non è la d’Urso: “Sarebbe successo lo stesso”

Cristiano Malgioglio, che è entrato in studio dopo la testimonianza del figlio di Fabio Testi sul Coronavirus in Cina, ha anche lanciato una provocazione a Morgan.

L’ospite di Live Non è la d’Urso ha notato che il suo collega ha scoperto numerosi artisti nei vari talent dove ha ricoperto il ruolo di giudice, ma ha insinuato che questi cantanti sono così bravi che sarebbero emersi anche con un altro coach che non fosse stato lui.

Dopo la provocazione da Piero Chiambretti, Cristiano Malgioglio a Live Non è la d’Urso ha rincarato la dose. Morgan replicherà ancora una volta?

Leggi anche:

Malgioglio da Chiambretti: “Sono qui solo per non pagare la multa!”

Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso, tralasciando le provocazioni, hanno regalato un sorriso con le loro battute al pubblico di canale 5 in un momento difficile per l’Italia.