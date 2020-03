Domenica Live | Sylvie Lubamba: “Pietro Delle Piane mi ha picchiata”

Domenica Live | Sylvie Lubamba ha raccontato a Barbara d’Urso di essere stata picchiata in diverse occasioni da Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

Sylvie Lubamba è tornata negli studi di Barbara d’Urso per fare chiarezza sulla sua relazione avuta qualche anno fa con Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

Negli studi di Domenica Live, la showgirl ha rivelato che durante la relazione con l’attore lui l’avrebbe picchiata più in volte a causa di un’eccessiva gelosa, ma procediamo con calma con le parole dell’ospite di Barbara d’Urso.

“E’ successo in due occasioni. La prima mi ha fatto così male, che ho avuto il viso gonfio e sono dovuta stare a casa sua per qualche giorno pur di non farmi vedere in certe condizioni” ha esordito la showgirl. “Lì ho deciso di non pendere provvedimenti, ho lasciato correre. Lui mi aveva curata, sembrava davvero pentito” ha proseguito Lubamba.

“La seconda volta è successo sempre a causa di un suo attacco di gelosia, quando mi hanno regalato un peluche stampato e per la gioia ho dato un bacio stampo” ha continuato Sylvie. “Lui si è innervosito, ha detto che non dovevo mancargli di rispetto perché io stavo con lui e l’ho pregato di non arrabbiarsi”.

Sylvie Lubamba ha accusato Pietro Delle Piane di averla picchiata a Domenica Live.

Sylvie Lubamba fa un appello ad Antonella Elia a Domenica Live: “Stai attenta!”

Sylvie Lubamba, che già settimana scorsa aveva attaccato Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso, ha anche approfittato della sua ospitata da Barbara d’Urso per lanciare un messaggio ad Antonella Elia. Che cosa ha voluto dirle?

Sylvie ha voluto mettere in guardia l’ex ragazza di Non è la Rai sul suo compagno, avvisandola di stare attenta perché l’attore avrebbe già usato in passato alcuni volti femminili famosi per ottenere una maggiore visibilità a livello mediatico.

“Antonella, ti prego. Stai attenta ed apri gli occhi” ha concluso la Lubamba. Un periodo difficile per Pietro Delle Piane che ha anche pesantemente discusso con Fiore Argento a Live Non è la d’Urso.

Sylvie Lubamba ha lanciato un appello ad Antonella Elia a Domenica Live, ma la showgirl aveva già pensato di interrompere la sua relazione con Pietro.

Sylvie Lubamba a Domenica Live ha rilasciato da Barbara d’Urso delle vere e proprie dichiarazioni choc. Pietro Delle Piane deciderà di replicare e di agire per vie legali? Visto che settimana scorsa aveva smentito categoricamente ciò che era stato dichiarato dall’ex opinionista di Piero Chiambretti?