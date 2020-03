Coronavirus: lettera aperta di Erica, una barlettana residente a Milano. L’appello agli italiani: “abbraccio la mia terra, ma resto qui”.

Erica, una barlettana residente ormai a Milano, scrive una lettera aperta per esortare tutti coloro che si trovano nella sua condizione, a non lasciare la città in cui si sono trasferiti tornando nella terra d’origine cercando di eludere il problema coronavirus. Erica ha deciso di restare a Milano, la città che ha scelto per realizzare i suoi sogni professionali, abbracciando la sua Puglia da lontano in attesa di poterci tornare in futuro.

Coronavirus: la lettera di Erica, una pugliese che ha scelto di restare a Milano

Dopo il decreto con cui il Governo ha chiuso la Lombardia e altre 14 province, centinaia di persone hanno lasciato Milano per raggiungere la propria terra d’origine. Erica, però, ha scelto di restare a Milano come ha chiesto il Presidente della Regione Puglia Emiliano che ha rivolto un appello ai pugliesi del Nord esortandoli a non tornare per evitare il rischio che il numero dei contagi aumenti.

“Sono Erica, barlettana ma ormai residente a Milano. Quassù siamo ormai in zona rossa e questo vi è noto, io manco da giù e non vedo i miei parenti/amici da Natale. Vi darei i miei occhi per farvi capire la situazione qui: i contagi aumentano giorno dopo giorno, vedo e sento passare ambulanze ad ogni ora del giorno dalla quale escono uomini vestiti con tute e mascherine, metro tram e bus sono vuoti, molti negozi hanno chiuso, è annullato qualsiasi tipo di evento, le terapie intensive sono piene e ben presto i medici si troveranno a dover scegliere chi intubare e chi no, come se una vita valesse meno dell’altra. Vi stanno dicendo quello che sta accadendo esattamente?