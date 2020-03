Primo piatto | come preparare il riso al forno -VIDEO-

Il riso al forno, la ricetta di un primo piatto semplice, genuino ma anche molto gustoso e che soddisferà il palato sia dei grandi che dei piccini. Scopriamo come prepararlo in modo perfetto.

Sono le ricette più semplici e antiche a restare nel nostro cuore, quelle ricettE che di tanto in tanto ci piace riproporre, magari durante un pranzo della domenica in famiglia. Il riso al forno è senza dubbio un primo piatto gustoso ma anche molto povero che però conquista al primo assaggio. Una ricetta che piacerà anche i bambini e che si potrà preparare in modo veloce.

Scopriamo come preparare il riso al forno in modo perfetto. Tutti i passaggi della ricetta in un video tutorial pratico ed esaustivo. Avete una pirofila da forno? Preparatevi stupire voi stessi!

Come preparare il riso al forno | il video tutorial

Per preparare il riso al forno, avrete bisogno di:

375 grammi di riso tipo ‘carnaroli’

1 litro di passata di pomodoro

300 grammi di mozzarella ‘fiordilatte’

150 grammi di Parmigiano Reggiano (da grattugiare)

1 cipolla

olio extravergine di oliva quanto basta

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

basilico circa 7 foglie

acqua

La prima cosa da fare per preparare un buon riso al forno è tagliare il fiordilatte a pezzetti lasciando delle fette da porre sul riso come decorazione finale. I pezzi di fiordilatte andranno posti in un colino per perdere tutto il siero.

Mentre il fiordilatte perde il suo liquido si potrà procedere con la preparazione del sugo per condire il riso. Si dovrà lavare e mondare una cipolla che sarà messa in un tegame a soffriggere assieme ad un giro di olio di oliva. La cipolla andrà stufata per circa 5 minuti e quando sarà diventata morbida si potrà versare la passata di pomodoro allungandola con un dito d’acqua. Salare la salsa e lasciarla cuocere per circa 40 minuti.

Quando il sugo sarà pronto, si potrà addizionare di acqua bollente e quando arriverà a bollore si potrà versare in esso il riso. Seguire la cottura secondo i tempi indicati sulla confezione del riso mescolando di tanto in tanto. Circa tre minuti prima della fine del tempo di cottura, si spegnerà la fiamma e il riso si condirà con parte del fiordilatte, il parmigiano grattugiato, il basilico ed il pepe. Dopo aver miscelato il riso, si potrà versare in una pirofila da forno.

Una volta versato il riso nella pirofila, si dovrà livellare e condire con il resto del fiordilatte, il parmigiano e le foglie di basilico. Cuocere a forno preriscaldato a 220C° per circa 20 minuti. Se si gradisce una crosticina in superficie, gli ultimi minuti si potrà programmare il forno in modalità ‘grill’.

Dopo aver fatto intiepidire il riso, si potrà servire in tavola, magari inserendo in ogni piatto qualche fogliolina di basilico fresco. Non vi resta che seguire il video tutorial!

