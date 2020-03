I broccoli con patate al forno sono un contorno ricco e gustoso, da servire a cena, si prepara facilmente, potete arricchire con la salsa mornay.

I broccoli con patate al forno, sono un contorno semplice e saporito, che potete preparare la sera per cena, un piatto versatile.

E’ una ricetta facile e veloce da preparare, inoltre si cuoce al forno, per pochi minuti, perchè le patate e i broccoli vanno scaldati prima. Poi si mettono nella pirofila e si lasciano cuocere con la salsa mornay, una besciamella arricchita di altri ingredienti.

Potete anche preparare questo contorno senza la salsa, come preferite, oppure in alternativa, potete saltare in padella i broccoli con aglio e olio e poi l’aggiungete alle patate in teglia e terminate la cottura in forno.

E’ un contorno che potete preparare quando avete ospiti a casa, gradiranno sicuramente, potete accompagnare con del petto di pollo arrostito o con dei formaggi.

Vediamo come realizzare questa ricetta, seguendo i nostri consigli.

Broccoli e patate al forno

I broccoli con patate al forno, sono un contorno perfetto da servire a cena, è gustoso, saporito, soprattutto croccante, per la presenza del pan grattato sulla superficie, vediamo come prepararlo.

Se volete potete personalizzare aggiungendo i salumi a dadini, come prosciutto cotto o salame, arricchendo ulteriormente questo contorno.

INGREDIENTI per broccoli e patate

3 patate

1 cespo di broccolo romano

250 ml di besciamella se preferite

formaggio tipo provola di Sorrento

1 cipolla

pane grattugiati

6 foglie di basilico

burro q.b.

Ingredienti per la salsa mornay

50 grammi di burro

50 grammi di farina bianca

sale

pepe bianco

1/2 litro di latte

1 pizzico di noce moscata grattugiata

200 ml di panna

2 tuorli

60 grammi di formaggio grana grattugiato

Preparazione



Per preparare questa ricetta, iniziate dalla salsa mornay, si deve preparare prima la besciamella e poi si arricchisce con altri ingredienti.

In un pentolino, mettete il burro e lasciatelo sciogliere, aggiungete la farina bianca, il sale, il pepe bianco, poi da parte scaldate il latte con un pizzico di noce moscata grattugiata, aggiungete al composto con farina, mescolate con il cucchiaio di legno.

Lasciate cuocere per 10 minuti, mescolando sempre per evitare la formazione di grumi, togliete dal fuoco, aggiungete alla besciamella i tuorli d’uovo, il formaggio grana grattugiato e la panna liquida. Mescolate bene con un cucchiaio e tenete da parte.

Adesso dedicatevi alla preparazione dei broccoli con patate, iniziate a pulire il broccolo tenendo le cimette, le lavate sotto acqua corrente e lasciate lessare in una pentola con abbondante acqua un pò salata, poi scolate quando si ammorbidiscono, e teneteli da parte. Sbucciate, lavate e tagliate le patate a spicchi, poi lessatele in una pentola e lessatele.

Non appena si saranno cotte, scolatele delicatamente senza farle rompere, poi distribuite in una teglia da forno l’olio, adagiate le patate e i broccoli, aggiungete la cipolla tagliata a fettine, uno spicchio di aglio tritato, il formaggio grattugiato.

Versate la salsa mornay e poi il pan grattato, lasciate cuocere in forno già caldo a 180° per 15 minuti. Sfornate, distribuite le foglie di basilico e servite caldo o tiepido.

Broccoli e patate al forno | La ricetta -VIDEO