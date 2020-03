Festa della donna | poggia pentola fai da te -VIDEO

Un grazioso poggia pentola in panno fai da te, realizzato con il pannolenci, perfetto da regalare in occasione della festa della donna.

Se cercate idee per un regalo fai da te in occasione della festa della donna ecco un modo semplice per realizzare un graziosissimo poggia pentole riciclando dei sotto pentola in sughero o acquistandone per l’occasione.

Tanti bellissimi girasoli e margherite da confezionare e donare magari alla nostra mamma, ad una sorella o anche ad un’amica per ricordargli quanto sia speciale. Realizzare questo regalino sarà semplice e molto economico, scopriamo come fare!

Festa della donna | come creare un poggia pentola fai da te | il video tutorial

Per creare il poggia pentola fai da te, avrete bisogno di:

poggia pentole in sughero

pannolenci marrone chiaro

pannolenci bianco

pannolenci giallo

pannolenci marrone

pannolenci giallo scuro

forbici

matita

ago e filo

colla a caldo

Per prima cosa si dovranno ritagliare due cerchi di pannolenci marrone chiaro poco più grandi del diametro del poggia pentole in sughero, questi verranno cuciti tra di loro e ricopriranno il poggi pentola. Basterà cucire un cerchio sull’altro con ago e filo, lasciando uno spazio per inserire il poggia pentola, una volta inserito si procederà con ago e filo chiudendo del tutto i due cerchi.

La seconda operazione sarà quella di disegnare sul pannolenci giallo scuro tanti petali, il numero dovrà ricoprire tutta la circonferenza del poggia pentola. Dopo aver ritagliato i petali metterli da parte e procedere con ritagliare un cerchio di pannolenci marrone scuro, leggermente più piccolo del poggia pentole, questo sarà il centro del girasole.

Con la colla a caldo, si eseguiranno e si fermeranno delle pieghe al centro di ogni petalo e poi si applicheranno i petali lungo tutta la circonferenza del poggia pentola avendo cura di incollarli lateralmente con un punto di colla a caldo. Dopo aver incollato tutti i petali, si potranno aprire delicatamente e si potrà incollare al centro di essi il cerchio di pannolenci marrone.

Il poggia pentola girasole è pronto e con la stessa tecnica, cambiando i colori, si potrà realizzare anche un bellissima margherita. Non vi resta che seguire il video tutorial!

