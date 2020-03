Gli italiani di fronte all’emarginazione che stanno subendo da parte delle altre nazioni a causa del Coronavirus rispondono con un messaggio su whatsapp che è diventato virale in poche ore.

Fino a pochi giorni fa, prima dell’avvento del Coronavirus, che ha gettato letteralmente nel panico il mondo, in particolare il nostro paese, gli italiani si sentivano tali magari durante una partita dei mondiali, ma l’emarginazione subita da molte nazioni verso la nostra, ha dato luogo a diverse iniziative.

L’ironia scivola pochissimo sulle nostre anime e molto duramente per esempio, è stato vissuto lo ‘sfottò’ francesce della ‘pizza al coronavirus’. Gli italiani sono bloccati in una bolla fatta di paure e tanti interrogativi e forse qualcuno, preso da un moto a carattere piuttosto ‘nazionalistico’ e forse per molti ‘populista’ ha voluto lanciare un messaggio di coraggio e di orgoglio utilizzando un mezzo molto potente l’applicazione per messaggistica più utilizzata, Whatsapp. Ecco il testo che è diventato virale in poche ore.

“W li Italia” | il messaggio diventato virale su Whatsapp

Il Coronavirus è entrato nei nostri giorni in modo silente per poi diventare un fiume in piena e proprio nel nostro paese sta dando il frutto peggiore, quello di molti contagiati, che gettano nel panico la popolazione.

In un quadro così ‘apocalittico’ e denso di paura, l’ironia e l’emarginazione vissuta subita dagli italiani da parte di moltissimi paesi, come la Cina stessa, che nelle ultime ore ha addirittura imposto la quarantena obbligatoria a tutti gli italiani che vogliano recarsi nel loro paese, fa male, e ha dato luogo ad iniziative personali, come un messaggio che in poche ore è diventato virale su Whatsapp che invita gli italiani ad amare il nostro grande paese e a rispondere all’emarginazione con orgoglio.

Il messaggio è stato considerato estremo da molti, ma nonostante ciò è stato condiviso tanto ed in pochissime ore. Ecco il testo:

” FATELO TUTTI!! Copia ed incolla … Buongiorno Italia. Oggi mi sono alzato, ho preso il mio caffè e ho ascoltato le solite notizie ma con una sorpresa in più…gli americani fino a metà aprile cancellano i voli per Milano !! I francesi ci deridono. l’Europa… lasciamo stare, tanto serve solo a dare ascolto ai burocrati. Bene! Io chiedo umilmente al Presidente della Repubblica di intervenire. Come? Semplicemente con un discorso alla Nazione, magari a reti unificate come fa per inizio anno. Che ci supporti e faccia sentire la sua voce. Chiedo agli italiani di rimboccarsi le maniche : comprate italiano; fate vedere a questi chi siamo. Cominciate a disdire i vostri viaggi all’estero e riempite i nostri alberghi; vestiamoci con le nostre eccellenze; mangiamo il pecorino sardo, il parmigiano reggiano e le arance siciliane; comprate il nostro pesce azzurro e bevete il nostro vino; aiutiamoci e non facciamo post disfattisti. Ci incazzeremo dopo aver dimostrato che siamo ancora capaci di rialzarci da soli. Gli italiani sono una forza. Le nonne ci insegnino come fare a risparmiare, come facevano ai tempi loro. Sforziamoci ad amare questa grande nazione! Ragazzi siamo in una guerra mediatica. Non diamo loro soddisfazione !!! W L’ITALIA !!!”

L’Italia è un grande paese e rialzerà la testa ben presto, con o senza messaggi alla nazione, perché siamo il paese di santi, poeti e navigatori.

