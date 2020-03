Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, attraverso una lettera indirizzata e pubblicata da Tv Blog, svela la verità su Andrea Denver e Antonio Zequila.

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, torna a parlare della situazione della moglie nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Attraverso una lettera indirizzata a Tv Blog, il marito della Volpe spiega il significato della lettera indirizzata alla moglie.

La lettera di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe: “gossip inesistente su Denver e Zequila. I suoi atteggiamenti sono fraintendibili dall’esterno, non da me”

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020 caratterizzata dall’acceso confronto tra Antonella Elia e Valeria Marini, Adriana Volpe ha ricevuto una lettera con cui il marito Roberto Parli la esortava a correggere alcuni suoi atteggiamenti. Una lettera che ha scatenato la dura reazione della Volpe contro gli autori del GF Vip e che ha spinto Roberto Parli a chiarire il senso delle sue parole.

Ecco il testo della lettera pubblicata da Tv Blog:

“Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello. Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana. Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente. Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla. Ringraziandovi per lo spazio datomi sulla vostra autorevole testata spero di aver chiarito una volta per tutte la mia posizione”.

Le parole del marito della conduttrice basteranno per mettere fine a tutto il gossip?