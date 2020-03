Coronavirus | Ad Amici una lezione di prevenzione del contagio

Ad Amici si fa lezione di Coronavirus: Maria De Filippi ha deciso di informare in maniera appropriata i giovani che stanno vivendo in isolamento all’interno della scuola. Parla chiave: niente allarmismo

Il medico Samantha Stabile è stata invitata da Maria De Filippi a tenere una lezione particolare all’interno della scuola di Amici.

Maria De Filippi ha infatti ritenuto necessario che ai suoi allievi fosse impartita una lezione di prevenzione del contagio, che illustrasse sia quali sono le pratiche corrette per gestire una potenziale epidemia, sia quali sono le condizioni di vita all’esterno degli studi.

Queste misure si sono rese necessarie principalmente perché i ragazzi non sono una comunità davvero isolata, ma hanno spesso a che fare con persone che entrano ed escono sia dai locali della scuola sia dagli studi di Mediaset.

Naturalmente, mettere in campo una comunicazione corretta è stata la prima preoccupazione di Maria, che ha fatto in modo da non creare inutili allarmismi.

Ad Amici lezione di Coronavirus

I ragazzi di Amici sono entrati nella scuola due settimane fa, cioè prima che si diffondesse in tutto il mondo il panico da Coronavirus. Per questo motivo sono rimasti isolati dai media nel momento in cui si è iniziato a diffondere a tappeto le informazioni sull’andamento dell’epidemia e sulla prevenzione del contagio.

Per evitare di diffondere una preoccupazione eccessiva il medico chiamato da Maria De Filippi ha spiegato: “Quello che vi dirò non vi deve terrorizzare: c’è bisogno di seguire delle regole per evitare la diffusione del virus.”

Tra le regole dettate con fermezza all’interno della scuola c’è la necessità di lavarsi le mani con un prodotto contenente cloro per almeno 20 secondi e diverse volte al giorno.

Sono poi state elencate le misure di sicurezza da prendere nel caso si ritenga di essere stati contagiati oppure se si presentano sintomi influenzali: “Dobbiamo utilizzare immediatamente la mascherina”.

Se da una parte c’è il “Sì” alla mascherina (per gli ammalati), dall’altra la dottoressa ha affermato che il virus non si trasmette tramite gli animali e, inoltre, non viene veicolato dai pacchi postali spediti dalla Cina.

I ragazzi hanno poi appreso che il virus si sviluppa molto velocemente dando luogo a patologie anche gravi soprattutto quando il paziente ammalato è molto anziano o presenta una situazione clinica già compromessa.

“Per tutti gli altri” ha concluso il medico “il Coronavirus si comporta come un’influenza”.

Purtroppo, l’ultima domanda dei ragazzi ha avuto una risposta negativa: anche se il virus è stato isolato, non è ancora pronto un vaccino. Per questo motivo attualmente la prevenzione è il mezzo più efficace per salvare delle vite.

Maria De Filippi ha dimostrato per la seconda volta nel giro di pochissimo tempo di voler tenere aggiornati gli alunni di Amici sugli sviluppi del mondo al di fuori degli studi Mediaset. La sua scelta di invitare le Sardine a tenere una lezione contro l’odio ha suscitato molte polemiche, ma la De Filippi ha difeso a spada tratta il proprio lavoro e i propri alunni.

