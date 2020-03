Amici | Maria De Filippi difende le Sardine con un post su Instagram

Maria De Filippi ha ospitato all’interno del suo storico talent show alcuni esponenti di spicco delle Sardine, il movimento apolitico che sta raccogliendo tanti consensi in Italia. Dopo l’attacco da parte di un giornalista, Queen Mary ha voluto difendere la sua scelta.

L’attacco alle Sardine, ospiti di Maria De Filippi in un programma che ha segnato intere generazioni, sono state prese di mira dal giornalista Nicola Porro.

Dopo il violentissimo attacco partito dal blog del giornalista, Maria ha stabilito che fosse necessario intervenire in difesa dei suoi ospiti e del suo programma e lo ha fatto in un lungo messaggio su Instagram dove spiega le ragioni della presenza delle Sardine nel suo programma.

Maria De Filippi difende le Sardine dopo Amici

Prima di passare a spiegare le ragioni per cui ha voluto invitare gli esponenti di spicco delle Sardine nel proprio programma, Maria De Filippi ha citato un passaggio del testo scritto recentemente da Porro: “Quel che resta delle Sardine va in onda da Maria De Filippi in quella che in fondo è la loro collocazione naturale: un programma per narcisetti più speranzosi che talentati”.

La De Filippi, che è sempre stata estremamente favorevole a lasciare ai giovani il più ampio spazio possibile, ha affermato che le parole di Nicola Porro derivano probabilmente da una mancanza di informazione.

Se il giornalista si fosse premurato di guardare la trasmissione almeno una volta, probabilmente si sarebbe reso conto che Amici è un contenitore per ragazzi in grado di dedicare tempo, passione e impegno alla loro passione artistica.

Anche se non lo ha scritto, ma è implicito, è chiaro che Maria veda nel movimento delle Sardine la stessa passione e lo stesso impegno che da anni vede ogni giorno negli occhi dei suoi alunni anno dopo anno: è proprio in virtù di questa comunanza di intenti che, con ogni probabilità, Maria ha deciso di portare le Sardine ad Amici.

Inoltre, sottolinea la conduttrice, l’intervento delle Sardine ad Amici era contro l’odio, contro cioè quel sentimento che il giornalista sta riversando contro i giovani che hanno deciso di tracciare una nuova strada nelle relazioni politiche e sociali, che proprio dell’odio faccia volentieri a meno.

