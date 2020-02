Barbara d’Urso| Marco Fantini la invoca: “Non ricordo come si fa il bidet”

Barbara d’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, ha dispensato consigli su come lavare le mani, in vista della diffusione del Coronavirus. Le reazioni sul web sono state esilaranti

Barbara d’Urso ieri, di fronte al panico e all’angoscia delle persone spaventate dalla diffusione del Coronavirus, si è premurata di dispensare al suo pubblico delle pillole di saggezza riguardanti semplici prassi igieniche che possono essere utili per scongiurare il rischio di contagio. Nello specifico, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha inscenato un vero e proprio tutorial su come è opportuno detergere le mani, al fine di ottenere un risultato soddisfacente.



Il gesto di Barbara d’Urso ha suscitato l’ilarità del web e di alcuni volti noti che, ironizzando sull’ovvietà della prassi del “lavarsi le mani” che dovrebbe essere già chiara a tutti senza la necessità di un tutorial, hanno commentato la vicenda con una serie di commenti irriverenti. Marco Fantini, per esempio, in risposta al tutorial della conduttrice, la invoca chiedendole anche consigli su come eseguire correttamente la pratica del bidet. È necessario ricordare però, che la conduttrice di Pomeriggio Cinque non è insolita a diffondere messaggi utili alle persone, a proposito dell’affaire “Covid-19”, come dimostra il suo impegno nello smascherare la truffa sul Coronavirus.

Leggi anche:

Barbara d’Urso | Vittorio Sgarbi: “L’unico virus è lei” – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Barbara d’Urso| il web ironizza sui suoi tutorial su come lavare le mani

Barbara d’Urso, nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda, di fronte alla diffusione dell’ansia da Covid-19, si è impegnata nel condividere con il suo pubblico, alcune accortezze igieniche che tutti dovrebbero avere per ridimensionare il rischio di contagio.

In particolare Barbara d’Urso ha simulato la prassi quotidiana del “lavarsi le mani”, suggerendo il modo corretto per svolgere l’azione. Questo tentativo di aiuto da parte della conduttrice, ha scatenato il web che, divertito dal tutorial messo su dalla d’Urso, ha replicato con una serie di commenti esilaranti. Marco Fantini tra tutti, ironizzando sulla faccenda, ha chiesto alla conduttrice di intervenire con un tutorial anche sulla esecuzione dell’atto del bidet.

Leggi anche:

Barbara d’Urso conferma:”Stasera in onda, ma senza pubblico”

Notevole in ogni caso l’impegno di Barbara, che al di là di ogni ovvietà, si è resa disponibile a condividere alcuni consigli semplici da eseguire per evitare la diffusione del virus, anche con il tentativo di ridimensionare l’ansia che tale epidemia ha vissuto, come è già accaduto di recente con il suo impegno nel diminuire la psicosi da Coronavirus

Gina D’Antonio