Luca Onestini: “Voglio cinque figli, ma il matrimonio ancora no!”

Luca Onestini pensa al matrimonio, nel senso che ci pensa e basta: il suo amore per Ivana Mrazova è ancora fortissimo, ma per adesso le nozze sono relegate al prossimo futuro: ecco perché.

Quando erano usciti dalla Casa del Grande Fratello VIP 2 Ivana Mrazova e Luca Onestini sembravano essere a un passo dall’amore.

La notizia che i due si fossero fidanzati poco dopo la fine del reality non ha stupito praticamente nessuno ma ha fatto felici un gran numero di fan in tutta Italia. Da quel giorno a fasi alterne sono arrivate voci che volevano il matrimonio prossimo o almeno vicino.

Queste voci però non si sono mai concretizzate e addirittura, proprio il fatto che le nozze non sembravano affatto imminenti, qualcuno ha cominciato a vociferare che la bellissima coppia di modelli fosse ormai in piena crisi.

A chiarire la situazione una volta per tutte ci ha pensato Luca, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, per cui ha anche lavorato in qualità di inviato speciale per Casa Chi.

Luca Onestini e il matrimonio che non arriva

Luca Onestini si è sempre presentato come un bravo ragazzo estremamente legato alle tradizioni. Per questo motivo, ad esempio, non ha mai provato a conquistare palesemente la Mrazova quando entrambi erano all’interno della casa del Grande Fratello, dal momento che la modella era fidanzata.

Successivamente i due hanno cominciato a convivere quasi subito, eppure Luca non ha mai rinunciato al sogno di un matrimonio tradizionale, celebrato esattamente come vuole la tradizione italiana e cattolica.

Ivana, che è d’accordo in linea di principio, sarebbe anche disposta ad organizzare una cerimonia più informale, “accontentandosi” (si fa per dire) anche di un matrimonio sulla spiaggia organizzato in una settimana.

Tutto questo lo ha raccontato Luca alle pagine di Chi, spiegando che in realtà, a mettere un freno alla cosa, è proprio lui.

L’amore c’è, come ha affermato più e più volte, addirittura spingendosi a dire: “Accanto a me c’è la donna della mia vita”.

Quello che non c’è, almeno finora, è l’urgenza di correre all’altare: “Non mi sento ancora pronto” ha dovuto ammettere Luca. Quando lo sarà, però, organizzerà una cerimonia degna di questo nome, con tutti i familiari e gli amici riuniti nella sua amatissima Bologna.

Luca Onestini prevede il GF VIP 4

Da personaggio pubblico ma soprattutto da ex gieffino, Luca Onestini ha una prospettiva privilegiata sul programma condotto quest’anno da Signorini.

Luca infatti ne capisce perfettamente le dinamiche interne e le dinamiche esterne, riuscendo anche a toccare con mano (grazie al suo lavoro di inviato per Casa Chi) quali sono le valutazioni del pubblico sui concorrenti di questa edizione.

Secondo Luca – e il suo parere è un parere informato – attualmente il favorito è Patrick, che risulta molto amato dentro e fuori la casa. Inoltre, Patrick è tra i pochissimi che possono vantare una doppia partecipazione al reality show.

Differentemente da Salvo Veneziano, che partecipò alla prima edizione in assoluto, Patrick entrò a far parte del cast di una delle edizioni successive, quando già la consapevolezza dei concorrenti era maggiore rispetto a quello che stavano andando a fare e alle conseguenze che il programma avrebbe avuto nelle loro vite.

