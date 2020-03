Meghan Markle torna a Hollywood: ora vuole un ruolo da supereroe

Meghan Markle vuole tornare a Hollywood da regina: il suo obiettivo sono i film Marvel e ha già sguinzagliato i suoi agenti. Tutte le motivazioni dietro l’ultima scelta di Meghan.

Meghan Markle è lanciatissima nella ricostruzione della carriera da attrice che ha dovuto mettere da parte per una manciata di mesi a causa delle imposizioni della famiglia reale britannica.

Per farlo la neo Duchessa di Sussex ha riassunto il suo agente (quello che già la rappresentava quando era soltanto un’attrice di Suits) e già spera di sfruttare al massimo i contatti in Disney che ha ottenuto grazie alla sfacciata raccomandazione che il Principe Harry è riuscito a mettere a segno durante un evento mondano.

Ecco quello che sappiamo sui futuri obiettivi di Meghan e sui motivi che hanno contribuito a definirli.

Meghan Markle alla conquista di Hollywood

Il suo volto e il suo nome sono diventati talmente iconici negli ultimi mesi che oggi, Meghan Markle, è diventata prigioniera di se stessa o, per meglio dire, del proprio personaggio.

Se Meghan venisse scritturata per una ruolo principale, in un qualsiasi film, gli spettatori farebbero molta fatica addirittura a notare il suo alter ego: continuerebbero a vedere Meghan Markle in ogni gesto e in ogni sorriso.

Paradossalmente, quindi, l’enorme popolarità della Duchessa di Sussex è uno degli ostacoli principali al nuovo corso della sua carriera. Questo però non ha affatto scoraggiato Meghan: del resto, come ha detto in più di un’occasione il suo stesso marito, “quel che Meghan vuole, Meghan ottiene”.

A svelare sia le motivazioni sia i piani di Meghan Markle è arrivata la solita “fonte anonima” informata dei fatti, che ha fornito una lunga serie di dettagli al Mail on Sunday.

La Markle ha quindi studiato un intelligente piano strategico per rientrare a Hollywood dalla porta principale: un ruolo in un film Marvel e, per farlo, ha incaricato il suo agente Nick Collins della Gersh Agency di trovare un ruolo adatto a lei.

I film Marvel un tempo erano considerato mero intrattenimento, quasi film di serie B rispetto a titoli più impegnati. Oggi invece, grazie all’enorme e continuo successo che riscuotono ai botteghini, i film del Marvel Universe si sono guadagnati un posto d’onore nella cinematografia contemporanea.

Oltre a questo, i film che hanno per protagonisti i supereroi sono generalmente film corali, che contano quindi un gran numero di protagonisti famosi che, talvolta, si ritrovano a recitare per pochi minuti sullo schermo.

Ottenere un ruolo secondario in un film Marvel consentirebbe quindi alla Markle di cominciare a creare una mediazione tra il suo personaggio pubblico e la sua (quasi) nuova veste di attrice, abituando il pubblico a vederla sul grande schermo.

Inoltre, cosa affatto secondaria, la partecipazione in una grande produzione Marvel assicurerebbe alla Duchessa di Sussex un enorme compenso che coprirebbe le spalle alla nuova famiglia “borghese” di Meghan dimostrando che anche lei è in grado di sostenere la famiglia: attualmente infatti le spese della famiglia di Harry sono pagate in gran parte dal denaro versato da Carlo d’Inghilterra a suo figlio, secondo gli obblighi di legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da joydreamslink (@joydreamslink) in data: 9 Gen 2020 alle ore 5:18 PST

A facilitare ulteriormente le manovre professionali ed economiche di Meghan c’è un dettaglio ulteriore: la Marvel è proprietà della Disney, azienda con cui Meghan è in ottimi rapporti fin dalla premiere del Re Leone, occasione in cui magistralmente suo marito Harry riuscì a raccomandarla alle alte sfere dell’azienda. A seguito di quella “spintarella” la Duchessa (che all’epoca non era ancora fuoriuscita ufficialmente dalla Famiglia Reale britannica) ottenne un enorme compenso che, però, fu devoluto in beneficenza.

