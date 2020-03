Il trucco della farina per pulire e spurgare perfettamente le vongole | Il metodo veloce, facile e pratico per togliere la sabbia dalle vongole

Dovete preparare guazzetto di cozze e vongole ma l’ultima volta era pieno di fastidiosi granelli di sabbia? Volete un sistema infallibile per eliminare tutta la sabbia? Sono tutte domande che le persone che si dilettano tra i fornelli prima o dopo si sono poste. Prima di arrivare alla risposta gran parte di loro ha passato più di una cena cercando di togliere la sabbia tra i denti. Eppure quel piatto di spaghetti alle vongole sembrava così innocuo. Ecco un metodo infallibile per pulire alla perfezione le vongole: mai più sabbia e sporcizia nei vostri piatti con il trucco della farina. Un metodo pratico, veloce e facile, usato da chi di cucina se ne intende! Ecco come fare

Il trucco della farina per pulire le vongole | Il metodo infallibile!

Far spurgare le vongole e togliere la sabbia è più semplice di quello che credete. Una volta acquistate le vongole freschissime, avendo scelto la varietà più adatta alla ricetta che abbiamo in mente, è il momento di farle spurgare. Vediamo come fare.

Andate a prendere una ciotola capiente, una confezione di sale fino, una bilancia e un po’ di farina. La farina non ve l’aspettavate vero? Ma andiamo per gradi e cominciamo dall’eliminare prima di tutto le vongole non idonee.

1 Step | Eliminate le vongole rotte

Se le vongole sono fresche, le valve restano ben serrate. Bisogna subito verificare che non ce ne sia qualcuna morta: il sapore disgustoso rovinerebbe tutta la pietanza. Quindi cominciate a controllarle, una ad una, tenendole con delicatezza tra due dita e muovendole come per farle schioccare. Se qualcuna è morta le valve si aprono, rivelando il contenuto nauseabondo. Eliminate anche quelle rotte. La vongola è viva solo se il guscio è perfettamente intatto.

2 Step | L’acqua salata, quanto sale serve?

La cosa ideale sarebbe avere un po’ di acqua di mare e far stare le vongole a bagno per farle spurgare. Le vongole che comprate sono vive, e il mare è il loro ambiente naturale. La salinità media del mare è del 35%.

Cosa c’entra la salinità del mare con le vongole? Semplice: se vogliamo far andar via la sabbia dobbiamo fare in modo che trovino un ambiente ospitale in cui vivere. Se gli forniamo un ambiente vivibile questi molluschi bivalvi si aprono e ricominciano la loro attività di organismi filtratori. In pratica ricominceranno a filtrare l’acqua e ad espellere la sabbia.

Quindi, come prima cosa aggiungete il sale. Usate il sale fino! Il sale grosso impiega molto più tempo a sciogliersi e voi non volete passare la serata a mescolare vero?

Come e quanto? Potete mettere le vongole in una capiente ciotola con circa 35 grammi di sale per ogni litro d’acqua. Preferite recipienti di ceramica o di coccio, evitate i metalli e la plastica. Mescolate bene fino a che il sale non sarà completamente sciolto. Complimenti, avete ricreato la salinità del mare a casa vostra! Non vi resta che immergervi le vongole.

Fate attenzione al cloro perché le vongole non lo gradiscono: se ne avvertite l’odore dal rubinetto di casa, ricorrete all’acqua imbottigliata. Non dimenticate di coprire il recipiente e, se fa caldo, sistematelo nella parte bassa del frigorifero. L’ammollo dovrà durare un paio d’ore, con uno, massimo due risciacqui.

Le vongole non devono però toccare il fondo del recipiente: altrimenti la sabbia così come esce potrebbe rientrare. Per questo vi suggeriamo di tenerle in uno scolapasta inserito in una ciotola più grande, oppure di sollevarle mettendo un piattino da frutta capovolto sul fondo della ciotola, di modo che la sabbia finisca sotto, senza toccare le vongole.

3 Step | Il trucco della farina: perché serve e come usarla

Questo “trucco” è vecchio ed è molto usato dai pescatori. Ecco perché serve proprio la farina. Se le vongole percepiscono che c’è da mangiare sono più propense a filtrare l’acqua (e ad espellere la sabbia). Quindi bisogna dar loro da mangiare (ecco a cosa serve la farina).

Consiglio quindi di aggiungere un cucchiaino di farina all’acqua entro cui avete immerso i molluschi. Usando questo sistema non ho mai trovato sabbia nel piatto.

4 Step | Il tempo giusto per far spurgare le vongole

Una volta che avete tolto le vongole morte e avete ricreato l’acqua marina e aggiunto la farina, il più è fatto, ora dovete solo attendere.

Quindi, riponete nel ripiano basso del frigorifero la ciotola con l’acqua salata e le vongole. Lasciatele tranquille almeno 3-4 ore. A questo punto quasi sicuramente tutta la sabbia che avevano dentro la troverete sul fondo. Conviene tuttavia spurgarle una seconda volta. Per farlo estraete una a una le vongole dalla ciotola (per non movimentare la sabbia sul fondo) e passatele sotto l’acqua corrente. Pulite bene dalla sabbia la ciotola che le conteneva. Ricreate la miscela perfetta di acqua e sale e tornate ad immergervi le vongole. Questa volta non userete la farina. Lasciatele riposare in frigorifero altre 3-4 ore.

Per semplificarvi la vita conviene comprare le vongole il giorno prima. Appena arrivati a casa le metterete a bagno nell’acqua salata. Finito di cenare cambierete l’acqua e il giorno dopo le cucinerete secondo la ricetta che avete in mente.

Vongole in padella | Ecco come cucinarle

Prendente uno spicchio d’aglio, fatelo imbiondire con un po’ d’olio e poi versate le vongole dopo averle scolate. Lasciatele aprire tenendole coperte. Quando vi renderete conto che i gusci sono completamente schiusi – in genere bastano pochi minuti – spegnete il fuoco per non compromettere la tenerezza del frutto di mare con una cottura troppo prolungata. Dopo averle fatte raffreddare leggermente, procedete a un nuovo controllo: spostatele in una ciotola e verificate che non ne sia rimasta qualcuna chiusa e, nel caso, eliminatela. Potete scegliere di sgusciarle lasciandone intere cinque o sei per ogni piatto per decorazione.

Un ulteriore controllo va fatto anche al brodino che hanno prodotto. Filtratelo attraverso un colino protetto con una garza o un panno di cotone: se un residuo di sabbia dovesse essersi depositato nella padella, riuscirete in questo modo ad eliminarlo. Se volete ottenere una gustosa consistenza del sughetto, vi suggeriamo di scolare gli spaghetti molto al dente e proseguire la cottura nella padella con il brodino, aggiungendo poi le vongole all’ultimo. L’amido rilasciato dagli spaghetti si unirà al sughetto creando una deliziosa crema.

Se volete conservare le vongole già pronte e sgusciate, potete cuocerle e poi congelare sia le vongole in piccoli contenitori da freezer, sia il liquido di cottura per 2/3 mesi.

Ricetta | Spaghetti alle vongole pronti in 20 minuti