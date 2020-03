Astrologia | 5 segni zodiacali che non faranno mai il primo passo

Sei sicura di piacergli eppurre non accenna a chiederti di uscire? potrebbe essere di uno dei 5 segni dello zodiaco incapaci di fare il primo passo.

Ormai sono settimane che ti lancia conferme…giochi di sguardi, sorrisi, battutine eppure non accenna minimamente a voler andare oltre. Che tu ti sia sbagliata sulle sue reali intenzioni? Il dubbio è lecito e l’attesa è insopportabile quando si desidera scoprire le intenzioni dell’uomo che ci piace.

Se il tuo lui non si decide a fare il primo passo potrebbe semplicemente essere timido o incapace di prendere il comando. Scopri cosa accade nella mente dell’uomo che ti fa battere il cuore a partire dal suo segno zodiacale.

5 segni zodiacali più indecisi che non faranno mai il primo passo

Se stai impazzendo dalla voglia di entrare nella testa del tuo amato e capire se i tuoi sentimenti sono corrisposti, affidati all’astrologia e scopri di più sui suoi tratti caratteriali e sul suo modo di comportarsi in amore. Se fa parte di questi 5 segni zodiacali armati di pazienza, questo potrebbe rallentare l’evoluzione della tua storia d’amore. Ecco quali sono i segni più indecisi e riluttanti a compiere il primo passo dello zodiaco:

Cancro

Il cancro si affida molto ai suoi sentimenti e fondamentalmente è pessimista, questo lo spinge a non prendere iniziative in campo sentimentale. La sfiducia è il suo tallone d’achille in amore, prima di convincersi potrebbe metterci settimane, anche mesi, durante i quali ti lancerà segni sottili. Quel che è peggio è che ti basterà commettere il minimo errore per farlo indietreggiare come un gambero. Quando il tuo amato è un Cancro, c’è solo un modo per convincerlo a prendere l’iniziativa: deve essere assolutamente certo del tuo amore.

Capricorno

Il Capricorno è tra i segni più timidi dello zodiaco. Le persone nate sotto questo segno hanno una grande difficoltà ad esprimere le proprie emozioni, e questo li mette in difficoltà in amore. La timidezza che provano davanti alla persona amata li congela al punto da potare la persona interessata a perdere completamente la pazienza e la voglia di costruire qualcosa insieme.

Bilancia

se c’è un segno che è davvero indeciso nello zodiaco questo è la Bilancia che fa dell’indecisione una costante. Il suo problema è che pensa troppo, si imbatte nella profondità della sua mente e finisce per farsi sopraffare dalla negatività. Perde spontaneità e con essa tutto il fascino che la accompagna. Se il tuo lui è Bilancia attenderai invano, meglio prendere le redini e agire.

Pesci

L’ultimo segno dello zodiaco è il primo sognatore e romantico. Il Pesci vive l’amore con la A maiuscola e questoloporta ad avere aspettative eccessive in amore. Il Pesci è alla ricerca della persona giusta e la cerca finchè non la trova. A volte per capire se l’ha trovata davvero impiega moltissimo tempo. Dovrebbe essere un pò più realistico e trovare il coraggio di esprimersi per vivere un bellissimo idillio. La relazione perfetta non esiste ma va costruita e questo il Pesci non riesce a capirlo.

Gemelli

Questo particolare segno zodiacale è attanagliato dalla sua dualità. La doppia personalità dei Gemelli lo rende una persona stravagante ma volubile. E’ capace di cambiare idea in pochissimo tempo. Può sembrare premuroso ma non è detto che lo sia, il Gemelli può ribaltare una situazione cogliendoti totalmente alla sprovvista. Niente può anticipare le sue reazioni. Un giorno potrebbe sembrarti interessato, il giorno dopo completamente indifferente. Quando si tratta di un Gemelli bisogna essere in grado di attirare completamente la sua attenzione e riuscire così a prendere definitivamente prende il comando.

