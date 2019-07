Cozze e Vongole: procedimento per pulizia e cottura – VIDEO

Come pulire e cucinare le Cozze e le Vongole? Seguendo il procedimento nel video. Un metodo veloce e semplice adatto a tutti coloro che vogliono gustarsi il sapore del mare – VIDEO

Voglia di spaghetti ai frutti di mare ma non sai come pulire le cozze e le vongole? Non darti per vinta, segui il video in alto per pulire e cucinare le cozze e le vongole.

Procedimento e passaggi semplici e adatti a tutti. Cucinare non è mai stato così semplice!

