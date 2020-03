La dieta del pesce funziona e al contrario di quello che possiamo pensare costa poco. Spazio alla fantasia in cucina, abbinando piatti gustosi a molte verdure e frutta .



Prima che arrivino Natale e Pasqua dobbiamo dimagrire pensando alle abbuffate. Prima che arrivi l’estate dobbiamo dimagrire pensando alla prova costume. Insomma, è tutta una corsa ma per non impazzire servono rimedi chiari, ma veloci, sani. Come questa dieta del pesce che con 1.400 calorie al giorno contribuisce a farci perdere i chili in eccesso.

Un regime alimentare completo, che aiuta a far funzionare meglio il nostro metabolismo. Il segreto è soprattutto nel pesce azzurro, facilmente reperibile nei nostri mari e che quindi può costare anche meno. In particolare dovremmo scegliere pesci di taglia piccola o media che sicuramente risulteranno più freschi e soprattutto daranno più nutrimento.

Il consiglio di base è sempre quello di mangiarlo cotto, anche se siamo in un’epoca nella quale domina la cultura del sushi a tutti i costi. Quanto alle varietà, dalle sardine al nasello, dai gamberetti ai frutti di mare, dal pesce spada alle vongole o le cozze, diventerà tutto buono pur di soddisfare il nostro palato e i nostri gusti.

Dieta del pesce, cosa portiamo in tavola?

Ecco quindi il programma settimanale. A colazione tutti i giorni latte parzialmente scremato con caffè d’orzo e tre biscotti integrali, mentre a metà mattinata frutta fresca di stagione e nel pomeriggio uno yogurt magro.

Per il resto il primo giorno a pranzo 60 grammi di penne con piselli, spiedini di pesce al forno e insalata. A cena 150 grammi di nasello al cartoccio, insalata, 100 grammi di patate bollite. Il secondo giorno a pranzo 60 grammi di spaghetti con le vongole, formaggio magro tipo crescenza e insalata, mentre la sera 150 grammi di cozze gratinate e insalata verde a volontà.

A mezzogiorno del mercoledì 60 grammi di pasta al pomodoro, 50 grammi di salmone affumicata e insalata mista; a cena minestrone di verdure miste, sogliola al forno con melanzane grigliate. Il quarto giorno 60 grammi di risotto ai frutti di mare, fagiolini lessi e insalata mista. A cena passato di verdure, merluzzo con olive in padella.

Il venerdì a pranzo si possono consumare 60 grammi di fusilli con il tonno, insalata mista condita con un cucchiaio d’olio. E la sera insalata di polipo (almeno 200 grammi), zucchine grigliate e insalata mista. E per aprire il weekend 60 grammi di linguine con le cozze, finocchi in insalata e radicchio, mentre a cena pizza ai frutti di mare più un frutto. Infine la domenica 60 grammi di risotto con le zucchine, risotto calamari ripieni e insalata. Infine minestrone di verdure, sardine in padella e insalata.