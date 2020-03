Resa dei conti tra Fiore Argento e Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso. Il confronto finisce malissimo: “chi caz*o sei?”.

Finisce malissimo la resa dei conti tra Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia e Fiore Argento, l’ex fidanzata di lui con cui è stato beccato in teneri atteggiamenti mentre Antonella è nella casa del Grande Fratello Vip. Fiore Argento ha preso le distanze da Pietro Delle Piane ammettendo di temere di essere stata “usata” da lui per finire sui giornali. I due, così, sono stati i protagonisti di una resa dei conti a Live – Non è la D’Urso dove il confronto è finito nel peggiore dei modi.

Finisce male tra Pietro Delle Piane e Fiore Argento a Non è la D’Urso: ” Io sono la figlia di Dario Argento e tu non sei un ca**o di nessuno”

Dopo essere stato accusato da Sylvie Lubamba di avere usato violenza su di lei, Pietro Delle Piane, in collegamento con Live – Non è la D’Urso, ha replicato a Fiore Argento difendendosi dall‘accusa di aver organizzato la paparazzata le cui foto sono state mostrate ad Antonella Elia.

“Pietro, basta queste bugie, io non ho chiamato i fotografi, non ne ho bisogno, non avevi mal di schiena, sono alta 1,72 per 49 kg come facevo a sorreggerti? E andare a letto una volta con una persona non fa di te un mio ex”, ha detto Fiore Argento.

Delle Piane ha così tirato in ballo un amico in comune: “Sei a casa sua, lui lo sa che ero in macchina e non in motorino perché avevo mal di schiena. Non ti ricordi le cose”.

La Fiore, per, ha prontamente ribattuto: “E sti ca**i del motorino e della macchina, tu hai detto bugie, su mio padre, sul fatto che ti ho chiamato. Io ti ho solo fatto il favore di dire che partivano dei progetti. Se mi hai preso la mano? Sì, per un secondo. Le tue sono bugie. Hai detto davanti a tutta Italia e al GF che mi frequenta solo per lavorare con mio padre”.

Poi, stanca di ascoltare le parole del fidanzato della Elia, Fiore Argento ha sbottato: “Ma cosa vuoi?! Io sono la figlia di Dario Argento e tu non sei un ca**o di nessuno. Continui a raccontare stupidaggini, dai… chiedere scusa ad Antonella? Ma figurati! Ah pazzo”.