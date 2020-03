Dakota Johnson diventa regista per Chris Martin: il regalo per lui

Dakota Johnson in occasione del 43esimo compleanno del suo fidanzato, Chris Martin, ha deciso di regalargli qualcosa di veramente speciale ed unico

Un traguardo importante quello raggiunto da Chris Martin. Il frontman dei Coldplay ha festeggiato i suoi 43 anni, ricchi di successi, esperienze ed emozioni intense. A rendere la sua vita meravigliosa, ci pensa sicuramente anche Dakota Johnson, sua compagna da 3 anni e fonte di grande felicità e benessere.

La coppia che è super apprezzata dai fan di entrambi, ha dato prova di grande maturità, essendo stata capace di viversi questo sentimento al di là di ogni gossip e mercificazione mediatica. In occasione dell’anniversario della nascita del suo fidanzato, Dakota Johnson ha deciso di regalargli qualcosa di veramente originale ed insolito. L’attrice, protagonista della saga “50 sfumature di grigio”, si è cimentata nella ripresa dell’ultimo videoclip del suo Chris, assumendo il ruolo di regista.

Leggi anche:

Chris Martin e Dakota Johnson: le prime foto confermano la love story



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dakota Johnson e il suo regalo speciale per Chris Martin: il videoclip



Dakota Johnson è diventata famosa soprattutto per aver interpretato Anastasia Steele in “ 50 sfumature di grigio”. E se nella saga cinematografica tratta dai libri scritti da E.L James, l’attrice recitava i panni della ragazza innamorata del dominatore e megalomane Christian Grey, nella vita reale invece, la bella Dakota è legata sentimentalmente al frontman dei Coldplay, Chris Martin. I due, che stanno insieme da 3 anni ormai, hanno mantenuto un grande riserbo sulla loro relazione, evitando di compromettere la loro privacy.



Ora, in occasione del compleanno del cantante, Dakota Johnson ha deciso di impegnarsi, per la prima volta, nella regia del videoclip di una delle ultime canzoni del suo fidanzato e quindi dei Coldplay. Il risultato è stato incredibile e sebbene per Dakota fosse la prima esperienza da regista, ha mostrato grandi capacità.

Leggi anche:

50 Sfumature di Nero: dopo la proiezione nelle sale cinematografiche spuntano i cetrioli

Sembrerebbe proprio il caso di dire che l’intento dell’attrice è stato quello di dimostrare al suo compagno tutto il suo amore, in modo originale, alla sua maniera. Possiamo quindi immaginare che la richiesta implicita del cantante alla sua fidanzata sia stata proprio quella che recita la canzone “Love me like you do”

Gina D’Antonio