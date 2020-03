GF Vip | A Valeria Marini sfugge uno ‘spoiler’: le reazioni

Valeria Marini in una discussione con i suoi coinquilini, ha rivelato un dettaglio succulento sulle sorti del GF Vip, suscitando forti reazioni

Valeria Marini è decisamente un uragano. È entrata nella casa del Grande Fratello Vip da meno di due settimane e ha già vissuto un litigio forte con Antonella Elia e ora si è lasciata sfuggire un’informazione importante, ma riservata, con gli altri coinquilini. Nello specifico, la showgirl, mentre chiacchierava con i suoi compagni, ha rivelato che il programma potrebbe terminare, non a Marzo, come anche gli altri sapevano, ma ad Aprile.



La bomba lanciata da Valeria Marini ha sconvolto gli altri concorrenti, diffondendo un clima di ansia e preoccupazione dovuto al fatto che la maggior parte di loro non se la sente di trascorrere altro tempo lontano dagli affetti.

Valeria Marini, al GF Vip, spoilera un’informazione riservata

Non sappiamo come gli autori avranno preso la notizia dello spoiler di Valeria Marini, circa la fine posticipata del GF Vip, ma di certo gli altri concorrenti del reality sono apparsi abbastanza agitati e preoccupati. Nello specifico, molti di loro, tra cui Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, si sono mostrate contrariate all’idea di protrarre, dopo il termine previsto, la loro permanenza nella casa, temendo di non sopportare più di buon grado, la lontananza dai loro affetti.

Valeria Marini sembra averla fatta abbastanza grossa e non è la prima volta tra l’altro che la showgirl lascia di stucco i suoi compagni, come è accaduto di recente, quando ha deciso di rivelare il suo incidente in cui ha ammesso di essersi tolta le mutande, davanti alle telecamere. A noi non resta che attendere la prossima puntata, per scoprire come reagirà Alfonso Signorini a nome della produzione de programma.

Di sicuro, nella prossima puntata, si affronterà anche la faccenda relativa al litigio violento avvenuto tra la Marini e Antonella Elia, in modo da placare le tensioni tra le due.

Gina D’Antonio