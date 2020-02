Primo piatto | spaghetti alla vesuviana -video

Un primo piatto gustoso, semplice ed economico da preparare soprattutto in occasione dell’arrivo della primavera.

Se siete alla ricerca di una ricetta sfiziosa, un primo piatto gustoso che piacerà a tutta la famiglia. Gli spaghetti alla Vesuviana, un trionfo di gusto con un una punta di piccante davvero appetitosa.

Scopriamo come preparare questo primo piatto che porta dentro un gusto antico e che sarà perfetto anche da gustare con una pasta corta, primi fra tutti i fusilli. Un sugo veloce da preparare e tenere anche congelato per averlo sempre pronto a portata di piatto!

Come preparare gli spaghetti alla Vesuviana | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti alla vesuviana, avrete bisogno di:

320 grammi di spaghetti integrali

6 grammi di peperoncino fresco

400 grammi di pomodori pelati

40 grammi di olive nere denocciolate

100 grammi di fiordilatte

20 grammi di capperi dissalati

70 grammi di cipolle rosse

sale fino quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

origano fresco quanto basta

Per prima cosa si dovranno affettare le cipolle rosse, le olive ed il peperoncino fresco. Dopo aver messo a sgocciolare il fiordilatte tagliarlo a pezzettini. Nel frattempo mettere sul fuoco una pentola di acqua per la cottura della pasta.

In un tegame mettere l’olio di oliva e far stufare la cipolla ed il peperoncino aggiungendo un poco di acqua di cottura della pasta per renderla più morbida. Versare poi i pomodori pelati schiacciandoli leggermente con il cucchiaio in legno e aggiungere il capperi con le olive. Quando il sugo sarà cotto, aggiungere la mozzarella e l’origano.

A questo punto si potrà scolare la pasta e saltarla con il sugo! La pasta è pronta per essere servita ben calda.

