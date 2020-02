Pasta e broccoli | la ricetta con le orecchiette -VIDEO

Un primo piatto davvero ricco, gustoso e semplice da preparare. La pasta con i broccoli siciliani, una ricetta che conquisterà il palato al primo assaggio.

I broccoli siciliani sono un ortaggio che si presta a molte gustose preparazioni, prima fra tutta la pasta. Oggi scopriremo come preparare delle buonissime orecchiette con i broccoli siciliani in una ricetta davvero unica e semplice da preparare.

Ecco la video ricetta da seguire passo dopo passo per preparare questo primo piatto adatto ad un pranzo o ad una cena in cui si vuol piacevolmente stupire i commensali e non si ha molto tempo a disposizione.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasta alle zucchine e burrata | la ricetta -VIDEO-

Come preparare la pasta con i broccoli siciliani | la video ricetta

Per preparare le orecchiette con i broccoli siciliani, avrete bisogno di:

400 grammi di orecchiette

1 chilo di broccoli siciliani

70 grammi di alici o acciughe sott’olio

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino rosso piccante

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale quanto basta

80 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato

La prima cosa da fare sarà quella di lavare i broccoli e tagliarli, dividendo le cimette e conservando la parte del gambo che andrà tagliata a pezzetti. In una pentola di acqua bollente immergere i gambi dei broccoli tagliati a pezzetti e dopo cinque minuti di cottura tuffarci anche le orecchiette.

Dopo circa due minuti di cottura, aggiungere anche le cimette dei broccoli e terminare la cottura. Mentre la pasta sta cuocendo assieme ai broccoli, in una padella mettere l’olio di oliva, i filetti di acciuga sott’olio e gli spicchi d’aglio. I filetti di acciuga si scioglieranno nell’olio bollente. Dopo aver scolato pasta e i broccoli, si trasferirà il tutto nella padella per saltare la pasta. Condire tutto con il Parmigiano Grattugiato e servire in tavola.

Questa ricetta è davvero veloce da preparare, basterà il tempo di cottura della pasta, soprattutto se si conservano congelati dei broccoli siciliani lavati e tagliati a pezzettini.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pasta con pesce spada | la ricetta -VIDEO-