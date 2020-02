Diy | portaconfetti a caramella fai da te -VIDEO

La Primavera porta con se anche molte occasioni di festeggiamenti e cerimonie come le prime comunioni. Ecco come realizzare dei portaconfetti a caramella.

Dei graziosi portaconfetti a caramella, semplici da realizzare ma di grande effetto, perfetti per prime comunioni, battesimi e perché no anche per la Laurea. Il pannolenci è un materiale davvero versatile e adatto alla creazione di porta confetti e bomboniere fai da te.

Sarà semplice e divertente creare tante

in modo originale e anche economico da regalare ad amici e parenti.

Come creare dei porta confetti a caramella | il video tutorial

Per creare i porta confetti a caramella, avrete bisogno di:

pannolenci fantasia o tinta unita

forbici

colla a caldo

nastro di raso 15 mm

nastro di raso medio 6mm

nastro di raso piccolo 3 mm

fiori decorativi

bigliettini bomboniera

Per prima cosa si dovrà ritagliare un rettangolo di pannolenci (seguendo le misure indicate nel video tutorial) poi con la colla a caldo si dovrà piegare in due e incollare sul lato della lunghezza.

Una volta fermato con la colla si dovrà ripiegare su se stesso per sagomare le due estremità. Dopo aver sagomato le estremità si potrà rigirare sul lato giusto del pannolenci.

A questo punto si potrà chiudere il primo lato con una legatura con raso piccolo. Riempire con ovatta da imbottitura la caramella e inserire la bustina con i confetti. E a questo punto chiudo la caramella nell’altro lato. Preparo due fiocchi in nastro di raso più grande e si annoderanno sui due nastrini piccoli di raso. Fare il terzo fiocchetto e applicarlo sui precedenti.

Decorare la caramella porta confetti sarà l’ultimo passaggio e si potrà fare con dei fiorellini, delle decorazioni in legno e applicando anche il bigliettino.

