Amici 2020 Serale: concorrenti, giudici, ospiti, duetti, diretta ed eliminati prima puntata. Tommaso Paradiso, Emma Marrone, Elisa, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e J-Ax.

Tutto pronto per la prima puntata del serale di Amici 2020 in onda su canale 5, in prima serata, dal 28 febbraio. Nessuna squadra per il serale della 19esima edizione del talent show di Maria De Filippi: i dieci allievi ammessi si sfidano gli uni contro gli altri. A giudicarli tre giudici d’eccezione. Tanti gli ospiti della prima puntata al termine della quale due allievi lasceranno definitivamente la scuola più famosa d’Italia.

I concorrenti del serale di Amici 19 sono: i cantanti Nyv, Giulia Gozzi, Jacopo Ottonello, Giulia Molino, Francesco Bertoli e Martina Beltrami e i ballerini Javier, Talisa, Nicolai e Valentin. Durante la prima puntata del serale di Amici 2020, i cantanti duettano con alcuni grandi nomi della musica italiana.

Gaia Gozzi duetta con Emma Marrone, Nyv con Elisa, Francesco Bertoli con Ermal Meta, Jacopo con Alessandra Amoroso e Martina Beltrami con J-Ax. Ospiti della prima puntata del serale, oltre ad Emma, Elisa, J-Ax, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta sono anche Tommaso Paradiso, Luciana Littizzetto in collegamento da casa, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli del Movimento delle Sardine.

I giudici del serale di Amici 2019 sono Gabry Ponte e Loredana Bertè, già giudici nelle scorse edizioni e Vanessa Incontrada al debutto. Al termine della prima puntata, due allievi lasciano definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

Il serale di Amici 2020 può essere visto sia in diretta televisiva su canale 5 che in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi.