Temptation Island: un ex protagonista si scaglia contro Lorella Boccia

Alessio Bruno ha preso parte insieme all’allora sua fidanzata Valeria Bigella alla terzultima edizione di Temptation Island andata in onda. I due ragazzi, dopo aver vissuto a pieno il loro viaggio nei sentimenti, decisero di concedersi un’altra opportunità in modo da affrontare e risolvere la loro crisi. Purtroppo, questo secondo tentativo non è andato a buon fine e i due si sono allontanati irrimediabilmente e si sono lasciati.



Sia Alessio che Valeria, però, hanno ampiamente voltato pagina e se la Bigella ha avuto alcune frequentazioni che si sono concluse nel giro di poco, Alessio ha invece intrapreso una relazione con Eleonora, una ragazza che gli ha cambiato la vita. A distanza di un po’ di tempo, Valeria, ospite da Lorella Boccia a ‘Rivelo’, è ritornata sull’argomento “ex fidanzato”, ritrovandosi a parlare inevitabilmente di Tempation Island, di Alessio Bruno e degli ultimi avvenimenti delicati che l’hanno visto protagonista.

Temptation Island | Alessio Bruno sul suo passato: “Ho sbagliato, ma solo a causa mia”

Alessio Bruno dopo Temptation Island, sebbene abbia continuato a vivere la sua vita esattamente com’era prima del programma e prima della rottura con Valeria Bigella, si è trovato coinvolto in dinamiche delicate che l’hanno portato a sbagliare. In particolare, l’ex protagonista di Temptation, per ragioni non del tutto chiare è stato condannato per spaccio di cocaina e per questo coinvolto in un processo giudiziario che l’ha portato, oggi, a scontare una pena ai domiciliari.



Alessio, che di questa faccenda non ha proferito parola pubblicamente, si è trovato costretto a puntualizzare la sua situazione, in seguito all’intervista della sua ex fidanzata Valeria, concessa a Lorella Boccia. Nello specifico, la conduttrice, tra le tante domande rivolte alla Bigella, tra le quali si è parlato anche di Temptation Island, ha portato alla luce anche gli ultimi avvenimenti che hanno visto coinvolto Alessio, trovandosi a commentarli insieme all’intervistata. Alessio, dal canto suo, non ha gradito la superficialità con cui a suo avviso sono state condite le affermazioni su di lui, fatte dalla conduttrice e per questo è intervenuto, precisando che a condurlo all’errore, al seguito del quale si è trovato a scontare una pena, non sono state le cattive amicizie o il voler raggiungere un tenore di vita alto, per la sua fidanzata, ma è stato il suo “ego” a portarlo a sbagliare.

Alessio si è anche trovato a spendere belle parole per Valeria Bigella, alla quale, ha asserito lui, la lega un bellissimo ricordo e affetto.

