Uomini e Donne | Gemma Galgani opinionista? Karina: “Non è plausibile”

Uomini e Donne | Karina Cascella ha commentato l’indiscrezione che vedrebbe Gemma Galgani come nuova opinionista del programma al posto di Tina Cipollari

Karina Cascella, recentemente intervistata dal settimanale Vero, ha parlato della recente indiscrezione che vedrebbe Gemma Galgani del Trono Over prendere il posto di Tina Cipollari come nuova opinionista di Uomini e Donne. Qualora la notizia dovesse rivelarsi vera, sarebbe un’autentica rivoluzione per il programma.

“Onestamente non la vedo una cosa plausibile” ha esordito l’opinionista di Barbara d’Urso. “Tina Cipollari è pungente, Gemma vive nel suo mondo di fatato” ha concluso.

Karina Cascella ha commentato Gemma Galgani come opinionista di Uomini e Donne e non sembrerebbe, qualora questa notizia dovesse rivelarsi vera, approvare questo cambio repentino.

Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Lei: “Se Maria De Filippi…”

Oltre a commentare l’ipotetica “promozione” di Gemma Galgani a Uomini e Donne, che di recente è stata stroncata dal suo ex Giorgio Manetti del Trono Over, Karina Cascella ha risposto a una curiosità che tutto il pubblico del piccolo schermo si pone da anni. Quale? Se ritornerà, prima o poi, al suo ruolo di opinionista nel dating show più famoso di canale 5.

Karina Cascella, almeno per il momento, ha escluso un suo ritorno al programma di successo di Maria De Filippi, ma ha rivelato che qualora la conduttrice dovesse chiamarla lei non esiterebbe un solo secondo e accetterebbe subito l’offerta.

Karina, che qualche ora fa ha bocciato Antonio Zequila a Pomeriggio 5, ha conosciuto la notorietà proprio grazie al suo ruolo di opinionista al Trono Classico e il pubblico sarebbe davvero contento di rivederla di nuovo lì.

Non ci resta che affidarci a Maria De Filippi per poter sperare nel ritorno di Karina Cascella come opinionista a Uomini e Donne.