Ecco come consumare meno giga sullo smartphone

Troppo spesso si rimane senza giga sullo smartphone anche se si è consapevoli di non averlo usato in modo smisurato. Tutto questo a causa di ‘sfruttatori’ nascosti, scopriamo quali.

Se vi capita spesso di rimanere senza giga sullo smartphone forse siete vittime inconsapevoli di ‘sfruttatori’ nascosti, dei veri e propri ‘vampiri’ che agiscono tra le impostazioni del vostro telefono.

Esistono però dei modi per ottimizzare l’utilizzo della connessione dati e anche per scoprire se ci sono delle app o delle impostazioni che risucchiano letteralmente i vostri giga, ecco a cosa fare massima attenzione.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Perdere peso bevendo caffè, il metodo scientificamente provato

Come ottimizzare e consumare meno giga sullo smartphone

Gli smartphone sono una finestra aperta verso il mondo che ci circonda, sono il nostro intrattenimento, diventano il nostro diario personale o come cita un famoso film, sono diventati ‘la nostra scatola nera’ dove inseriamo tutto, dalla lista delle spesa alle foto del nostro matrimonio.

Troppo spesso però restiamo a corto di giga e questo non perché abusiamo della connessione dati, ma in molti casi perché esistono dei ‘vampiri di giga‘ nel nostro dispositivo mobile che possono essere fermati, avendo cura di cambiare qualche impostazione e scaricare delle app funzionali al contenimento del consumo di giga. Scopriamo cosa fare per consumare meno giga.

Impostare gli aggiornamenti automatici

Gli aggiornamenti automatici delle app e del sistema operativo dovrebbero essere sempre impostati in modalità WIFI. In questo modo, il dispositivo aggiornerà tutto soltanto quando connesso ad una rete WIFI senza utilizzare i giga compresi nelle offerte del gestore telefonico prescelto.

Comprimere

Comprimere il browser potrebbe essere un’altro modo per contenere il consumo di giga. Si possono così risparmiare oltre il 20% di giga.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Trasferimento dati intelligente

Per trasferire i dati, come foto o file, utilizzate sempre la modalità bluetooth o WIFI, in questo modo il trasferimento sarà più veloce e non intaccherà il ‘tesorino di giga’ nello smartphone.

Utilizzare in modo economico le app di chat

Applicazioni come Whatsapp dovrebbero sempre essere impostate con il consumo dati ridotto e per quanto riguarda i media ricevuti attraverso queste applicazioni, sarebbe meglio salvarli soltanto in modalità WIFI.

Scaricare applicazioni funzionali

Esistono molte applicazioni in grado di tenere sotto controllo il consumo dei giga, e lo stato della memoria dello smartphone. Scaricarle è semplice e in moltissimi casi gratuito.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ecco perché dovresti sempre chiudere il water prima di scaricare