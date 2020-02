Perdere peso bevendo caffè, il metodo scientificamente provato

Esiste un modo di bere il caffè che accelera il metabolismo e favorisce la perdita di peso ed è scientificamente provato.

Il caffè è una bevanda molto apprezzata a livello mondiale, ogni paese lo gusta secondo la propria ricetta tradizionale. Tra chi sostiene che il caffè non faccia bene alla salute e chi è pronto a giurare il contrario ecco gli studi che dimostrano scientificamente che il caffè è un alleato per perdere peso.

Bere caffè per perdere peso, ecco come fare

Uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti dal titolo “Gli effetti dell’assunzione di caffeina sulla perdita di peso: una revisione sistematica e una meta-analisi di studi randomizzati controllati ” ha dimostrato che il consumo di caffeina promuove la riduzione della massa grassa.

Uno studio parallelo dimostra che il consumo di caffè associato alla cannella ogni mattina è una vera e propria ricetta dimagrante.

La cannella, secondo uno studio del Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong in Cina, dal titolo “Cannella e adipociti sottocutanei” pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti, ridurrebbe il peso corporeo e rappresenterebbe un rimedio naturale efficace per contrastare l’obesità.

Da non sottovalutare il potere della cannella di aumentare la sensazione di sazietà anche questo dimostrato da uno studio scientifico intitolato: “Il ruolo della fibra nel bilancio energetico” e pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti data la sua ricchezza di antiossidanti e fibre alimentari.

La cannella è inoltre utile per contrastare la perdita di peso perchè attiverebbe la termogenesi, che può combattere l’obesità, come dimostrato da questo altro studio “La cinnamaldeide induce la termogenesi autonoma delle cellule adipose e la riprogrammazione metabolica” pubblicato ancora una volta sul portale della National Library of Medicine negli Stati Uniti.

I Benefici della cannella

Secondo uno studio della Facoltà di industria agroindustriale in Malesia, la cannella ha molti vantaggi. I principali benefici per il corpo dati dall’assunzione di questa spezia sono a livello:

antiossidante

antimicrobico

antinfiammatorio

antidiabetico

I benefici del caffè

Secondo questo studio scientifico “L’impatto del caffè sulla salute” pubblicato dalla National Library of Medicine negli Stati Uniti il consumo di caffè ridurrebbe i fattori di rischio per il diabete di tipo 2 e le malattie del fegato.

data la sinergia di questi due alimenti, combinarli quindi permetterebbe di accelerare il metabolismo e quindi eliminare più facilmente le cellule adipose.

Aggiungendo solo mezzo cucchiaino di cannella alla tua solita tazzina di caffè della colazione, otterrai una bevanda che lotta contro le tue cellule adipose. Una tazzina di caffè alla cannella al giorno non ti farà solo perdere i chili in più, questo caffè speziato è anche un elisir di energia che ti aiuterà adaffrontare al meglio la tua giornata.

Ricetta del caffè alla cannella



Cosa ti serve:

– una tazza di caffè

– Mezzo cucchiaino di cannella

Preparazione

Prepara la tua tazza di caffè come al solito, aggiungi mezzo cucchiaino di cannella, mescola tutto e goditi il ​​tuo caffè speziato a colazione.

Come perdere peso in modo efficace

Per perdere peso in modo efficace è necessario condurre uno stile di vita sano ed alimentarsi in modo corretto prediligendo pasti equilibrati ed evitando zuccheri e cibi trasformati. Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno ad ottenere ottimi risultati nel tuo obiettivo di perdita di peso.

Fai attività fisica regolare

Mangia diverse porzioni di verdura, proteine ​​e amidi ogni giorno

Bevi almeno 10 bicchieri di acqua al giorno

Dormi almeno 7 ore ogni notte

Non saltare i pasti

Mangia fino a due frutti al giorno

Elimina bibite e dolci dalla tua dieta

Controlla l’apporto calorico giornaliero

Riduci la quantità di sale nei tuoi pasti

Prediligi i pasti cucinati a casa

Elimina cibi fritti e piatti grassi dalla tua dieta

Avvertenze:

Chiedere sempre il parere del proprio medico curante prima di iniziare ad assumere questa bevanda. Geeralmente il consumo di caffè non è raccomandato per le donne in gravidanza. Il consumo eccessivo di caffè può causare difficoltà respiratorie, insonnia, sensazione di stress e ansia costanti e palpitazioni.

Il consumo di cannella può essere pericoloso per le persone con insufficienza renale o epatica.

Fonte: National Library of Medicine, www.terrafemina.com.