Coronavirus | salgono a 11 le vittime italiane

Un’altro anziano si aggiunge alla lista delle vittime italiane del Coronavirus, resta alto il rischio nelle aree focolaio.

Sono fino ad adesso 11 le vittime italiane accertate del Coronavirus. Le ultime tre, tutte persone anziane, sono un 84enne di Nembro in provincia di Bergamo, un 91enne di San Fiorano ed una anziana di 83 anni residente a Codogno.

Finora sarebbero 322 i contagiati italiani di cui tre anche al Sud in particolare in Sicilia. Arrivato anche il primo caso di Coronavirus in Spagna, si tratta di una donna di 36 anni rientrata da un viaggio in Italia che ha trascorso tra Bergamo e Milano.

Sempre italiani i contagiati registrati in Tirolo. Le due persone sarebbero provenienti da Bergamo. La coppia si troverebbe in quarantena nell’ospedale di Innsbruck. La grande presenza di anziani nel nostro longevo paese, spiega con molta probabilità l’incidenza di mortalità del 3%.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus | Il grosso errore delle istituzioni sul numero dei morti

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.