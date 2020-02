Ecco perché dovresti sempre chiudere il coperchio del wc prima di usare lo scarico. Un’informazione importantissima per la nostra salute.

Nella vita di tutti giorni non si pensa mai a quali azioni automatiche nascondano dei pericoli, meno di tutti il water, che sembra una innocua tazza di servizio che basta tenere pulita ogni giorno per essere sicuri dell’igiene.

L’utilizzo del water però è spesso segnato da errori importanti che potrebbero causare pericolo per la chi lo utilizza e per la famiglia. L’errore che la maggior parte delle persone compiono, anche le più attente alla pulizia, è considerare il coperchio del water per una funzione puramente estetica. Scopriamo perché il coperchio del water dovrebbe essere sempre chiuso prima di scaricare.

Perché è importante chiudere il coperchio del water prima di scaricare

Una delle raccomandazioni che dovremo fare a tutti riguardo l’utilizzo del water è quella di chiudere sempre il coperchio prima di scaricare. Questo perché durante lo scarico le piccolissime particelle tossiche contenute nelle feci vengono spinte nell’aria circostante fino ad un’altezza di 3 metri per poi ricadere nell’ambiente contaminandolo.

Uno studio condotto presso l’università dell’Oklahoma ha messo in evidenza come il non chiudere il wc durante lo scarico, potrebbe essere una delle maggiori cause di contagio di malattie infettive, soprattutto quando si tratta di bagni pubblici.

Sarà fondamentale dunque chiudere sempre il coperchio del water prima di scaricare e tenerlo molto pulito, disinfettandolo a fondo almeno 3 volte a settimana.

Per pulire il wc in modo efficace, si dovrà procedere con acqua bollente, ideale per sciogliere i residui di sporco. La candeggina resta sempre la migliore alleata per la disinfezione e per questo scegliere detergenti specifici per wc contenenti candeggina, sarà una scelta efficace.

Una volta vaporizzate tutte le parti del water con un detergente contenente candeggina, si lascerà agire per qualche minuto. Anche l’interno della tazza, sarà cosparso di un prodotto specifico che aderisca alle pareti e agisca in pochi minuti.

Importantissimo indossare dei guanti dedicati soltanto a questo tipo di pulizia. Dopo aver lasciato agire il prodotto, passare lo scopino del water su tutta la superficie e scaricare tenendo chiuso il coperchio del water.

Procedere poi con la detersione delle altre parti utilizzando un prodotto specifico ed un panno dedicato soltanto alla pulizia del water.

