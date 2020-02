La verza è una verdura che si presta per la preparazione di diversi piatti, tra cui farcire le foglie con salsiccia e riso, vediamo come realizzarli.

Sono perfetti da servire come antipasto, quando avete ospiti a cena, un piatto completo e ricco, scopriamo come realizzarlo.

La verza è una pianta erbacea, che appartiene alla famiglia delle Crucifere, è una verdure molto conosciuta e consumata, sia in Italia che non. E’ molto diffusa nelle zone centro settentrionali della penisola italiana, l’etimologia della parola verza, pare derivi dalla parola latina “viridi” che vuol dire verde, proprio come il colore delle foglie.

Gli involtini di verza farciti con riso e salsicce sono un piatto perfetto per ogni occasione, hanno un gusto particolare che piacerà a tutti. Scopriamo come cucinarli.

Per preparare questo antipasto, iniziate dal brodo vegetale, ecco come: iniziate a lavare e mondare le verdure, poi sbucciate la carota, la spuntate e la tagliate a tocchetti spessi, poi eliminate la parte finale del sedano e tagliate il gambo in 3 parti, aggiungete le foglie del sedano. Il pomodoro va tagliato in due parti, sbucciate la cipolla e tagliatela a metà, aggiungetela in una padella antiaderente e la lasciate appassire per 5 minuti a fiamma alta. Versate tutti gli ingredienti in una pentola capiente, aggiungete il pepe nero e coprite con 2 litri di acqua fredda, fate bollire il tutto, poi abbassate la fiamma e fate sobbollire il tutto per un'oretta. A fine cottura aggiungete il sale e filtrate per raccogliere le verdure, tenete da parte. Nel frattempo occupatevi del riso, mondate e tritate finemente al coltello il sedano,la carota e la cipolla, tenete da parte in una ciotola. Eliminate il budello dalle salsicce e sgranatele all'interno di un recipiente e tenete da parte.

In una padella ampia e antiaderente, fate sciogliere il burro in 40 g di olio, aggiungete il trito aromatico e fate appassire per 10-15 minuti, girate con un cucchiaio di legno. Trascorso il tempo, dovete far tostare il riso, basta versarlo in un tegame e alzate la fiamma, mescolate spesso per non farlo attaccare al fondo. Dopo 3 minuti, sfumate con il vino bianco, appena sarà evaporato, aggiungete la salsiccia, le foglioline di timo e mescolate.

Versate il brodo vegetale caldo, un pò per volta, non appena si sarà asciugato aggiungetene ancora un po’, lasciate cuocere il riso, dovrà essere al dente. Poi spegnete almeno 2 minuti prima della cottura, aggiungete il Parmigiano grattugiato, mescolando sempre e fate intiepidire. Adesso dedichiamoci alla verza, con molta delicatezza senza romperle, staccate le foglie della verza, ne servono circa 6 per questa ricetta. Con un coltello eliminate la venatura centrale che è molto fibrosa, poi le sbollentate in una pentola, poche alla volta in acqua bollente e salata per 2 minuti. Scolatele e lasciatele intiepidire da parte, mentre continuate la cottura delle altre foglie. Adagiate su un tagliere una foglia e la dividete a metà, così da ottenere in tutto 12 pezzi, al centro versate un cucchiaio di riso, poi richiudete i lati, portandoli verso il centro e infine arrotolate dal basso verso l’alto , come fosse un pacchetto e continuate in questo modo per i restanti.