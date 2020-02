Belen Rodriguez incinta del secondo figlio? Una foto pubblicata su Instagram scatena il gossip, ma la showgirl argentina fa subito chiarezza.

Belen Rodriguez incinta del secondo figlio? Da quando è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino, sono tanti i rumors che vorrebbero la showgirl argentina in dolce attesa. Finora, le numerose voci non sono mai state confermate, ma nelle ultime ore è bastata una foto pubblicata dalla Rodriguez per scatenare nuovamente il gossip.

Belen Rodriguez incinta? La showgirl chiarisce: “solo una scultura che mi è stata regalata”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sempre più felici e innamorati, regaleranno presto un fratellino o una sorellina a Santiago che il prossimo 9 aprile spegnerà 7 candeline? I fans, da quando i due sono tornati insieme, sognano di vedere nuovamente la showgirl argentina con il pancione, ma a quanto pare dovranno aspettare ancora.

Nelle scorse ore, la Rodriguez, su Instagram, ha pubblicato la foto di una scultura che raffigura la maternità. Nella didascalia che accompagna la foto, Belen ha scritto: “vida”. Un’immagine bella, ma che ha immediatamente scatenato i rumors sulla sua seconda gravidanza. I fans, infatti, hanno pensato ad un annuncio indiretto da parte della showgirl che, di fronte ai numerosi commenti dei followers, ha deciso di smentire subito la gravidanza chiarendo anche il motivo della pubblicazione della foto in questione.

“Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui!”, ha scritto Belen su Instagram.



Per rivedere Belen Rodriguez incinta, dunque, i fans dovranno aspettare ancora. Per il momento non c’è nessuna cicogna in volo su casa De Martino.