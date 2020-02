Ashley Graham, famosa modella curvy, mostra con orgoglio il suo fisico ad un mese dal parto

Ashley Graham che è diventata mamma lo scorso 18 gennaio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui mostra con orgoglio il suo fisico ad un mese di distanza dal parto. La modella, che costituisce un’esempio di positività non solo per i giovani, ma anche per chi fa fatica ad accettare il cambiamento del proprio corpo, non ha esitato a lasciarsi intravedere anche con quei segni, smagliature per lo più, che rappresentano la testimonianza di una trasformazione inevitabile e fantastica, del corpo di una donna che cambia in gravidanza.

Fondamentale il messaggio che Ashley Graham ha deciso di diffondere affinché mentalità retrograde e deleterie, possano essere scardinate a favore di un generale sentimento di accettazione, rivolto sia verso se stessi, che verso gli altri.

Leggi anche:

Moda: il capo che tutte le ragazze curvy dovrebbero avere nell’armadio secondo Ashley Graham

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ashley Graham esempio di “body positive”: la foto fa il giro del web

I modelli di riferimento che i “media” ci impongono, per quanto tentino di avvicinarsi alla perfezione, in realtà rischiano di diffondere messaggi fuorvianti e deleteri soprattutto per le giovani menti che tendono a formarsi sulla base di ideali impossibili da raggiungere, o che vengono raggiunti pagando un prezzo molto alto.

Personaggi come Ashley Graham invece, la modella che non ha paura delle sue curve, vivendo bene la propria fisicità anche se quest’ultima non rientra propriamente nei canoni arbitrari e dannosi imposti dalla società, è in grado di condividere messaggi di positività e accettazione, fondamentali per vivere la propria vita serenamente, senza rincorrere affannosamente obiettivi fissati per altri.

Nello specifico, la modella curvy ha pubblicato uno scatto in cui mostra fiera il suo fisico, a poco tempo dal parto, orgogliosa dei segni che la gravidanza ha lasciato sul suo corpo. È evidente che, in un mondo in cui siamo bersagliati da modelli e stereotipi alienanti e indifferenziati, è giusto condividere anche messaggi come quello di Ashley Graham, in grado di mettere in risalto gli aspetti positivi della vulnerabilità e del cambiamento.

Leggi anche:

Modelle curvy in lingerie a New York: FOTO

Ashley Graham, tra l’altro non è l’unica curvy che è stata in grado di abbattere canoni e stereotipi fuorvianti, poiché anche Jenna Kutcher, seguitissima sui social, è una delle curvy più apprezzate in america che ha sposato un palestrato, abbattendo ogni tipo di ghettizzazione.

Gina D’Antonio