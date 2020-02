La pasta è una preziosità tutta italiana. Il simbolo intramontabile dello stivale che nasce nel sud. Se aggiungessimo un pizzico d’estate alla tradizione? Vi proponiamo la preparazione super veloce di uno spaghetto adornato da frutti di mare, perfetto per tutte le stagioni. Ecco a voi il segreto per un spaghetto allo scoglio ottimo!

Lo spaghetto allo scoglio vi sorprenderà in tutta la sua autenticità, il sapore inconfondibile dei frutti di mare si adatta a qualsiasi stagione accontentando soprattutto tutti quelli che del mare e dell’estate non possono proprio farne a meno! Ecco la ricetta facilissima.

Lo spaghetto che sa di mare | Un pizzico di storia

La verità è che questa perla tutta italiana proviene dal profondo sud, dalla Sicilia governata dagli arabi che conquistarono questa terra due secoli prima. L’impasto originario era tutt’altro da quello odierno, si chiamava laganon ed era un impasto che non veniva cotto in acqua, bensì in forno e poi tagliato successivamente a listarelle. Il popolo arabo prese successivamente le tecniche di cottura dai cinesi e dai persiani. Proprio nella terra siciliana nacque lo spaghetto che sa di mare.

È stato da sempre un piatto che si ricavava con molto poco: realizzato con reali pezzetti di scoglio saltati in pentola che sprigionavano tutti gli animaletti dello scoglio ancora vivi. Il piatto si ultimava con l’eliminazione dei sassi e si aggiungeva la pasta. Da semplicità e libertà di sapori oggi possiamo sperimentare tante varianti del piatto.

La ricetta dello spaghetto allo scoglio

Bene, ci siamo, assicuratevi di avere a disposizione tutto il necessario e immergetevi completamente nei profumi dei frutti di mare e nel mood estivo!

Gli ingredienti

400 g spaghetti

500 g cozze

400 g vongole

300 g gamberetti

400 g calamaretti

300 g pomodorini

peperoncino q.b.

sale q.b.

1 ciuffo di prezzemolo

olio extravergine d’oliva q.b.

1 spicchio di aglio

La preparazione

Scaldate in una padella un giro d’olio extravergine d’oliva e insaporite l’olio con uno spicchio d’aglio in camicia schiacciato

Aggiungete nella padella cozze e vongole e lasciate che le cozze e le vongole si schiudano

Preparate la bisque : pulite i gamberetti, teste e carapaci in una pentola a parte che scalderete con un filo d’olio e lascerete tostare.

: pulite i gamberetti, teste e carapaci in una pentola a parte che scalderete con un filo d’olio e lascerete tostare. Tagliate i pomodori, una parte andrà nella padella con le teste e i carapaci e il resto di pomodorini tagliati teneteli da parte

Togliete dal fuoco cozze e vongole ormai aperte e filtrate con il colino il fondo dell’acqua di cottura

La bisque è pronta, mettete le teste e i carapaci dei gamberetti insieme ai pomodori

insieme ai pomodori Sgusciate vongole e cozze , ma lasciatene qualcuna con guscio per decorare il piatto

, ma lasciatene qualcuna con guscio per decorare il piatto Unite poi il fondo di cottura filtrato e aggiungere olio evo, peperoncino e prezzemolo

Aggiungete i tentacoli dei calamaretti e poi tagliate le sacche di questi a striscioline

e poi tagliate le sacche di questi a striscioline Sfumate con del vino bianco e fate evaporare

e fate evaporare Unite tutti i frutti di mare, la bisque e insaporite con pepe nero

A parte, in una pentola, portate a bollore l’acqua per la pasta, salatela e buttate lo spaghetto fino ad una cottura al dente

Amalgamare bene tutti gli ingredienti

Decorate con un trito di prezzemolo fresco

Impiattate e servite gli spaghetti allo scoglio con il prezzemolo fresco tritato e un filo d’olio a crudo

Il segreto che renderà il vostro piatto prelibato è trasferire lo spaghetto nella padella del condimento mantenendo un po di acqua di cottura, mantecate per 2 minuti almeno aggiungendo piano piano la restante acqua di cottura, noterete via via sul fondo un bellissimo sughetto denso che sarà la nota indispensabile per un piatto super! Buon appetito!