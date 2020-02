Salvo Veneziano svela retroscena su Taricone e sul GF

Salvo Veneziano torna a criticare il Grande Fratello, questa volta parlando di Pietro Taricone.

Ad un mese circa dalla squalifica dal Grande Fratello, Salvo Veneziano torna a criticare il programma ed in particolar modo la produzione.

L’ex concorrente della primissima edizione ha infatti svelato un retroscena che riguarda lui e, seppur in modo particolare, lo scomparso Pietro Taricone.

Con un post su Instagram, Salvo ha infatti mostrato una maglietta che avrebbe voluto indossare al suo ingresso nella casa e che invece gli è stata confiscata dalla produzione.

Salvo Veneziano svela un retroscena e da contro alla produzione del Grande Fratello

L’ultimo post su Instagram di Salvo Veneziano mostra un piccolo video in cui si può vedere la valigetta del Grande Fratello al suo interno. L’ex gieffino mostra così alcuni suoi averi personali tra i quali spicca una t-shirt in cui si vedono lui e Pietro Taricone insieme.

Sotto una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione e che cita:

“Dobbiamo sequestrarla perché può condizionare il pubblico a tuo favore. Testuali parole. ps. Non è una maglia che può fare la differenza. La differenza era portare lui con me dentro la casa… A differenza vostra che nel ventennale non c’è stato un minimo accenno a Pietro. È stata tutta una differenza…”

Salvo, avrebbe voluto fare il suo ingresso nella casa così, al fianco di uno dei simboli del programma. Un simbolo che purtroppo non c’è più.

Ed è inutile negare che al di là di possibili e improbabili condizionamenti, ricordare Taricone e vederlo rientrare in casa anche se solo attraverso un ricordo, sarebbe stato un momento toccante e prezioso per tutti. Un momento che a Salvo è stato negato e così al pubblico che da casa non ha potuto ricordare quello che a tutti gli effetti è stato ed è tuttora uno dei personaggi più amati del programma.

Ricordiamo che Salvo Veneziano è stato espulso dal Grande Fratello per via di alcune affermazioni piuttosto colorite fatte su Elisa De Panicis.

A seguire la spiegazione che ai tempi fu data dalla produzione:

“Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. Essere un concorrente – gli è staro riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco”