Verissimo | Rita Pavone ha raccontato a Silvia Toffanin un inedito retroscena su Amadeus al Festival di Sanremo

Rita Pavone, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020, presentando il nuovo inedito Niente (Resilienza 74), è tornata sul piccolo schermo. Questa volta, però, non sulla Rai, ma su canale 5.

La cantante è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove, tra una confessione e l’altra, ha svelato un inedito retroscena su Amadeus.

“Ero convinta che non mi scegliesse per far parte del cast di quest’anno” ha raccontato Rita a Silvia Toffanin. “Invece mi ha sorpresa” ha proseguito la cantante. “Non ha tenuto conto della mia età, ma soltanto della mia canzone, della voce e della mia grinta. Gli sono profondamente grata per quello che ha fatto” ha confidato l’artista.

Rita Pavone ha raccontato un retroscena su Amadeus a Verissimo, raccontando di come sia rimasta sorpresa di non essere stata vittima di nessun pregiudizio da parte del conduttore.

Verissimo | Rita Pavone ammette: “Ho superato la morte di mio fratello”

Rita Pavone, oltre a raccontare della sua recente esperienza al Festival di Sanremo, ha anche raccontato di un particolare momento della sua vita di quando ha perso suo fratello minore.

“Sono riuscita a superare la morte di mio fratello, è stato un anno difficilissimo per me” ha raccontato la cantante negli studi di canale 5, reduce qualche tempo fa da un altro dramma in cui ha rischiavo la vita. “E’ stata la musica a salvarmi, mi sono affidata a lei e alle persone che mi vogliono bene per uscirne fuori” ha concluso l’artista.

Rita Pavone a Verissimo ha anche raccontato del suo difficile rapporto con Loredana Berté, le due hanno litigato dopo aver preso parte ad Amiche in Arena. “Abbiamo litigato e da quel momento non ci siamo più sentite. Sto bene anche senza di lei” ha liquidato la faccenda l’ospite di Silvia Toffanin.

Una puntata ricca di colpi di scena quella che andrà in onda domani. Oltre alle confessioni di Rita Pavone a Silvia Toffanin, è stata ospite anche Silvia Provvedi che ha svelato il sesso del suo bambino a Verissimo.