Dirty Talk | Quali sono le parole che eccitano sotto le lenzuola?

Secondo la scienza esisterebbero delle parole precise che pronunciate sotto le lenzuola avrebbero il potere di amplificare l’eccitazione sessuale della coppia.

Un recente studio di un ricercatore australiano di nome Peter Jonason, che lavora presso l’Università di Sydney, ha analizzato la natura delle parole scambiate durante il rapporto sessuale per eccitare il partner. Lo studio in questione è intitolato “An Examination of the Nature of Erotic Talk (Esame della natura del discorso erotico) ” ed èstato pubblicato recentemente sul National Institutes of Health tra le file degli archivi riguardanti il comportamento sessuale.

Il ricercatore ha sintetizzato gli scambi verbali durante il rapporto sessuale e per farlo ha analizzato 569 conversazioni erotiche anonime. Alla conclusione dello studio ha identificato otto temi sessuali ricorrenti principali.

Cosa dire sotto le lenzuola per aumentare la vostra eccitazione

Sono note come “dirty talk” e sono quelleparoline spinte che i partner si sussurraano a letto per rendere la situazione più bollente e stimolarsi. Queste parole possono essere cattive e non convenzionali al punto da non essere permesse in altri contesti al di fuori della camera da letto nella coppia. Ma c’è di più. Sembrerebbe che la comunicazione erotica aumenta la nostra eccitazione sessuale poichè nei discorsi sporchi si cela il nostro desiderio di far emergere il nostro lato animalesco eprimordiale.

Secondo il sessuologo Daryl Cioffi, specializzato in coppie, relazioni e neuropsicologia e proprietario di Polaris Counselling & Consulting a Patucket, le dirty talk sono un’esperienza per la mente e il corpo: “Alle persone piace molto parlare sporco perché attiva tutte le regioni del cervello e allo stesso tempo anche il corpo viene stimolato”.

In considerazione del grande potere che si cela dietro le dirty talk questo ricercatore australiano ha pensato di approfondire l’argomento attraverso uno studio a metodi misti, in cui analizza il discorso erotico tra i partecipanti.

Nello Studio 1 sono stati inclusi 569 partecipanti i quali hanno reso noti 569 dei loro discorsi erotici in un sondaggio online anonimo. Le risposte sono state classificate in 8 temi principali.

Nello Studio 2 sono state quantificate le differenze individuali all’interno di questi grandi temi, è stata condotta un’analisi fattoriale esaminando il grado di soddisfazione sessuale della coppia, la sociosessualità e la personalità degli individui. E’ emerso che la maggior parte delle persone indipendentemente dalle caratteristiche personali ha riferito di usare discorsi erotici durante il rapporto, e sono state riscontrate poche differenze sessuali nel suo uso.

Ecco le 8 tematiche principali del discorso erotico emerse dallo studio ed una frase di esempio:

1/8 – La libertà: “Fammi quello che vuoi”- “sono tutta tua”

2/8 – Il riflesso del richiamo: “Oh sì” – “Sì” – “Oh mio Dio” – “Ancora”

3/8 – Fantasie: “Immagia se le persone ci guardino”- “pensa se ora entra tua madre”

4/8 – Dominazione: “Sei la mia schiava sessuale? “-” faccio di te quello che voglio ”

5/8 – I legami intimi: “sei la donna della mia vita” – “Ti amo” – “Amore mio”

6/8 – Consigli di manovra: “Vai più veloce” – “Vai più forte” – “Continua, non fermarti”.

7/8 – Rinforzo positivo: “Mi piace il tuo odore” – “Sei fantastico”- “Fare l’amore con te è bellissimo”

8/8 – Possesso: “Sei mio! ”

Esistono modi infiniti per rafforzare il legame tra i partner fuori e dentro il letto. In questo ultimo caso non abbiate paura di oasare e mettete fine ad ogni tabù, potreste scoprire fantasie comuni che moltiplicheranno il vostro piacere di stare insieme.