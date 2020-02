Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Daniele Dal Moro provina corteggiatrici con peso e bilancia. Scoppia la bufera.

Daniele Dal Moro scatena la bufera a Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, il veronese ha scatenato accese polemiche per aver provinato le corteggiatrici chiedendo il peso e metendole di fronte ad una bilancia per scoprire se il peso sia effettivamente quello reale. Un gesto che non è affatto piaciuto al pubblico in studio che si è scagliato contro l’imprenditore veronese.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Daniele Dal Moro nella bufera per il peso delle corteggiatrici alle prese con la bilancia

Chi ha conosciuto Daniele Dal Moro durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello 16 era consapevole che il suo trono non sarebbe stato dei più facili e, le prime settimane, stanno confermando le previsioni. Daniele che in una delle ultime puntata ha indossato un oggetto che ha fatto pensare a Martina Nasoni, non riesce ancora ad avere un contatto fisico con le sue corteggiatrici.

Il tronista, come ha più volte sottolineato, dà molta importanza al bacio, ma anche ad un semplice abbraccio e, prima di lasciarsi totalmente andare, vuole essere sicuro di provare qualcosa. Tuttavia, anche i suoi gusti sono particolarmente complicati al punto che Maria De Filippi e la redazione gli hanno dato la possibilità di provinare direttamente le corteggiatrici. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, durante i provini ha chiesto il peso ad una ragazza e per capire se gli aveva detto la verità le ha messo di fronte una bilancia.

Il gesto di Daniele ha fatto infuriare la signora Rosy del pubblico, ma anche Giovanna Abate che, durante la registrazione, ha ricevuto le scuse di Giulio. Daniele, però, ha difeso la propria posizione invitando Giovanna a pensare unicamente al suo percorso.