Leo Gassmann, vincitore di Sanremo Giovani 2020, svela i suoi progetti futuri: “lunedì torno all’università. Dedico la mia vittoria a tutti gli artisti”.

Leo Gassman è felicissimo dopo aver vinto Sanremo Giovani 2020 con la canzone Vai bene così. Come si legge su Soundblog, il figlio di Alessandro Gassmann ha ringraziato tutte le persone che l’hanno votato svelando anche i suoi progetti futuri.

Leo Gassmann: “dedico la vittoria a Sanremo 2020 a tutti gli artisti. Lavorerò alla mia musica. Ma lunedì mattina torno in Università”

Il vincitore di Sanremo Giovani 2020 Leo Gassmann racconta le emozioni vissute dopo aver vinto battendo Tecla. “Questa vittoria è per tutti gli artisti. La condizione di un artista, soprattutto oggi, è molto complicata per raggiungere degli obiettivi, dato che siamo in tanti e abbiamo poco tempo, perché viviamo in una società con storie che durano 15 secondi. La dedico a tutti coloro che lottano per potare un messaggio e vivere di musica. Ma anche alle persone che lottano per accettarsi, per i fallimenti che subiscono e per gli errori che commettono“, ha raccontato.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Cosa cambierà la vita del figlio di Alessandro Gassmann che ha trionfato su Twitter dopo la vittoria di Leo? “Come ho festeggiato? Sono andato a cena con il mio team. Poi sono andato in albergo. Stasera dovrò ricantare, non volevo esagerare troppo con i festeggiamenti. E’ giusto cantare ed essere altezza dell’onore che mi è stato concesso. I progetti? E’ uscito il mio disco, lavorerò alla mia musica. Ma lunedì mattina torno in Università. Alle 8.30 ho una classe, spero di svegliarmi“, ha dichiarato durante la conferenza stampa.

Leo Gassmann, dunque, resta con i piedi piantati per terra aggiungendo di essere felice di aver reso orgoglioso papà Alessandro.