Belen Rodriguez | Fan estasiati su Instagram: “Altro che Diletta Leotta” – FOTO

Belen Rodriguez in intimo sorprende i fan su Instagram che reagiscono con ironia non appena cominciano i paragoni con Diletta Leotta a Sanremo.

In questi giorni non si parla d’altro, Diletta Leotta ha debuttato sul palco dell’Ariston insieme a Georgina Rodriguez. Le due bellezze hanno incantato Sanremo in diverse serate della kermesse canora arrivata al giro di boa. La bella catanese e la conturbante sudamericana hanno scatenato le curiosità dei fan, tra vestiti mozzafiato e fisici prorompenti.

I paragoni si sono sprecati, un altro nome spesso tirato in ballo è stato quello di Belen Rodriguez: anche l’argentina, celebre showgirl del nostro Paese, ha partecipato a Sanremo in qualità di co-conduttrice qualche anno fa. Lei aveva fatto scalpore grazie alla ‘farfallina’ che si intravedeva a livello inguinale per impreziosire un vestito sicuramente aderente e sgargiante.

Belen Rodriguez, fan incantati su Instagram per lo scatto in intimo

Il tema torna d’attualità, la bellezza a Sanremo: valore aggiunto o fonte di polemica? Nel frattempo, in concomitanza con la kermesse canora numero settanta, Belen Rodriguez posta uno scatto su Instagram che fa impallidire i fan: la memoria torna immediatamente indietro di un paio d’anni. La conduttrice di “Tu si Que Vales” appare in lingerie per sponsorizzare la nuova collezione di Jadea intimo di cui è testimonial.

I commenti non mancano, così come i like sotto al post. Followers bramanti apprezzano la fisicità della showgirl, il commento più cliccato è stato: “Perdonali quando ti paragonano a Diletta Leotta”. I fan hanno già scelto la loro preferita – per non dire prediletta – della kermesse e non solo.

Belen Rodriguez, malgrado l’usura del tempo, riesce a mantenersi sempre in forma. Non che sia da rottamare, ma mentre le sue colleghe arrancano pur essendo più giovani, lei riesce sempre ad incantare e sorprendere il proprio pubblico. Specialmente dopo aver ripreso a postare gli scatti dei vari brand di moda che promuove.

Se Sanremo è Sanremo, Belen resta Belen, non facciamo certo fatica a capirne i motivi.

Visualizza questo post su Instagram JADEA @jadeaintimo #B #adv Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 6 Feb 2020 alle ore 11:04 PST

