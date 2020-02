Un dolcissimo pensiero per San Valentino, un portachiavi in feltro tutto al femminile perfetto per un regalino fai da te.

Un grazioso e molto femminile portachiavi in feltro, perfetto da realizzare come piccolo pensierino da donare alla donna del cuore in occasione di San Valentino magari accompagnandolo ad un pensierino goloso come una romantica scatola di cioccolatini.

Il feltro è un materiale molto versatile che si presta a diverse lavorazioni e alla creazione di manufatti unici e originali. Scopriamo come realizzare questi portachiavi dallo stile primaverile seguendo le indicazioni del video tutorial.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: San Valentino fai da te | Mongolfiera cuore in feltro -VIDEO-

Come realizzare i portachiavi in feltro per San Valentino

Per creare il portachiavi in feltro per San Valentino, avrete bisogno di:

feltro color beige

fiorellini in feltro

pizzo in feltro decorato

anello per portachiavi

moschettone piccolo in acciaio

colla a caldo

forbici

Tagliare due rettangoli di feltro, come indicato nel video tutorial. Su uno dei rettangoli, si incollerà un pezzo di pizzo in feltro che si piegherà creando una cappiolina dove inserire il cerchio di acciaio. Poi con la colla a caldo incollare l’altro rettangolo sopra il primo. Questa sarà la base del portachiavi, che ora dovrà essere decorato.

Per la decorazione si incollerà sulla base del rettangolo un pezzo di pizzo e sul centro del portachiavi si potrà incollare il fiorellino di feltro o un’altra decorazione. Il moschettone sarà l’ultimo particolare da aggiungere per poterlo attaccare magari alla borsa. La creatività darà origine a diverse tipologie di portachiavi che potranno essere utilizzati anche come pensierino di Pasqua o anche per confezionare i confetti in occasione di una prima comunione.

Il portachiavi potrà essere decorato con colori maschili in occasione di una cerimonia. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Fai da te | porta confetti per Prima Comunione in feltro -VIDEO-